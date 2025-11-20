बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

Meat Allergy: वैज्ञानिकों का मानना है कि एक पायलट की मौत एक छिपी हुई एलर्जी के कारण हुई, जो उन्हें एक मीट-टिक के काटने से हुई थी. इसका मतलब यह हुआ कि जब उन्होंने एक आम हैमबर्गर खाया तो घंटों बाद असहनीय दर्द में उनकी मौत हो गई. रिसर्चर्स का कहना है कि पिछले साल जिस 47 वर्षीय पायलट की मौत हुई, वह घंटों पहले खाए गए हैमबर्गर की वजह से हुई देर से हुई प्रतिक्रिया के कारण हुई.

हैमबर्गर खाने के बाद क्या हुआ?

न्यू जर्सी के रहने वाले इस 47 वर्षीय व्यक्ति को 2024 में एक बारबेक्यू में हैमबर्गर खाने के चार घंटे बाद तबियत खराब होने लगी. उनके बेटे ने उन्हें बाथरूम के फर्श पर उल्टी से घिरा हुआ बेहोश पाया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पोस्टमॉर्टम में मौत की वजह अचानक अस्पष्ट मौत बताई गई थी. उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में अल्फा-गैल सिंड्रोम पर रिसर्च कर रहे डॉ. स्कॉट कमिन्स ने उनकी मौत को एक बहुत बड़ी त्रासदी बताया. उन्होंने ईमेल में कहा, "यह पूरी तरह से अनावश्यक था और जागरूकता बढ़ने पर, ऐसा दोबारा नहीं होगा."

मौत से पहले भी हुई थी ऐसी घटना?

पायलट की मौत से दो हफ्ते पहले वह स्टीक डिनर खाने के घंटों बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे. जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी मेडिसिन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, वह पेट दर्द, दस्त (डायरिया) और उल्टी के साथ दर्द से छटपटाते हुए उठे थे. उन्होंने अपने बेटे से कहा था, "मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं." आदमी और उसकी पत्नी ने डॉक्टर से सलाह नहीं लेने का फैसला किया, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस घटना को कैसे समझाएं.

टिक ने कैसे एलर्जी पैदा की?

पायलट की मौत के बाद लिए गए खून के सैंपल से पता चला कि उन्हें एलर्जी हुई थी. उनकी पत्नी ने रिसर्चर्स को बताया कि उस गर्मी में उन्हें टखनों के आसपास 12 या 13 चगर (छोटे कीड़े) के काटने के निशान मिले थे, जिनसे छोटे-छोटे उभार बन गए थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि वे काटने के निशान असल में लोन स्टार टिक्स (कीट) के लार्वा के थे, जो कुछ मामलों में अल्फा-गैल सिंड्रोम पैदा कर सकते हैं. टिक कई तरह की बीमारियां फैलाने के लिए बदनाम हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक है अल्फा-गैल सिंड्रोम.

क्या है यह अल्फा-गैल सिंड्रोम?

अल्फा-गैल सिंड्रोम एक एलर्जी है जो कुछ टिकों की लार से पैदा होती है. यह इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को एक खास शुगर के लिए ओवररिएक्ट करने के लिए ट्रिगर करती है, जिसे अल्फा-गैल (alpha-gal) कहा जाता है. यह शुगर स्तनधारी जानवरों के मांस में पाई जाती है. नतीजतन, इस सिंड्रोम वाले लोगों को लाल मांस, कुछ दवाओं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट से जानलेवा एलर्जी हो सकती है. एनाफिलेक्सिस यूके के अनुसार, इस एलर्जी की प्रतिक्रिया के लक्षण कुछ देर से दिखते हैं, जिससे कई लोगों के लिए अपनी बीमारी को पहचानना मुश्किल हो जाता है.

क्या हैं इस एलर्जी के लक्षण?

लाल मांस खाने के आठ घंटे बाद तक अल्फा-गैल सिंड्रोम के लक्षण शुरू हो सकते हैं. हल्के रिएक्शन में शरीर पर लाल चकत्ते (रैश), मुंह में खुजली या झुनझुनी, आंखों, होंठों और चेहरे के आसपास सूजन के साथ-साथ पेट में दर्द या उल्टी हो सकती है.