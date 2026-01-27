Advertisement
Chamba Snowfall Pitbull Dog Story: हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण बर्फबारी के बीच एक पिटबुल डॉग ने तीन दिन तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा और उसकी बॉडी की रखवाली करता रहा, जिसकी कहानी अब पूरे देश को भावुक कर रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:15 PM IST
मालिक मर गए पर वफादार नहीं हटा! बर्फीली वादियों में 4 दिनों तक लाश पर पहरा देता रहा भूखा-प्यासा 'पिटबुल', रुला देगा Video

Himachal Dog Story: हिमाचल प्रदेश के दूरदराज इलाके चंबा जिले के भरमौर इलाके में हाल ही में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया. जनवरी की कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी के बीच 13 साल के पीयूष कुमार और उनके 19 साल के कजिन विकसित राणा वीडियो शूट करने के लिए भर्मानी माता मंदिर और आसपास की पहाड़ियों की ओर निकले थे. लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बर्फबारी के कारण दोनों ऊंची पहाड़ियों में फंस गए.

सर्च ऑपरेशन में दिखा चौंकाने वाला नजारा

जब बच्चे वापस घर नहीं लौटे तो गांववालों और प्रशासन ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया. ड्रोन कैमरों और हेलिकॉप्टर की मदद से तीन दिन बाद दोनों किशोरों का पता चला. लेकिन जो दृश्य सामने आया, उसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. पहाड़ियों पर पीयूष कुमार की बॉडी के पास उनका पालतू पिटबुल डॉग बैठा हुआ था, जो तीन दिनों से वहीं पहरा दे रहा था.

यह भी पढ़ें: मेरे पास जापानी मम्मी-पापा भी हैं... फ्लाइट में एक हेल्प से कैसे इंडियन Google साइंटिस्ट को मिला दूसरा परिवार? रुला देगी ये कहानी

कुत्ते ने नहीं छोड़ा शरीर का साथ

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उस वफादार डॉग ने न तो अपने मालिक की बॉडी छोड़ी और न ही खाने की तलाश में कहीं गया. एक स्थानीय व्यक्ति ने मीडिया को बताया कि कुत्ता लगातार तीन दिन तक बर्फीली रातों, तेज हवाओं और सब-जीरो तापमान के बावजूद वहीं बैठा रहा. गांव वालों ने उसे खाना देने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं खाया और अपने मालिक के पास ही जमा रहा.

 

 

खराब मौसम में भी वफादारी

उस दौरान चंबा की पहाड़ियों में हालात बेहद खतरनाक थे. तेज बर्फीली हवाएं, लगातार गिरती बर्फ और जानलेवा ठंड में इंसान भी कुछ देर टिक नहीं पा रहा था, लेकिन वह पालतू कुत्ता अपने मालिक की बॉडी के पास से एक पल के लिए भी नहीं हिला. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नजारा इंसान और जानवर के बीच गहरे रिश्ते की सबसे बड़ी मिसाल बन गया.

जब रेस्क्यू टीम पीयूष कुमार की बॉडी तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुत्ता ठंड से कांप रहा था लेकिन फिर भी बॉडी के पास ही बैठा हुआ था. इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे कंबल में लपेटा और हेलिकॉप्टर से पीयूष की बॉडी के साथ नीचे लाया. जिला प्रशासन ने बाद में पुष्टि की कि उस कुत्ते को मृतक के परिवार के साथ ही रखा गया है.

दिल छू लेने वाली घटना के वीडियो और तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, लोग भावुक हो उठे. हजारों लोगों ने इस कुत्ते की वफादारी को सलाम किया. एक यूजर ने लिखा, “भगवान इस कुत्ते को आशीर्वाद दे, यह शब्दों से परे वफादारी है.” कई लोगों ने कहा कि इस कहानी ने उन्हें याद दिला दिया कि सच्चा प्यार और निष्ठा इंसानों से कहीं ज्यादा जानवरों में देखने को मिलती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

ChambaSnowfallPitbull dogHimachal Pradesh

