Watch: इससे अच्छा हमें मार डालो... पिज्जा को भटूरे में भरकर तेल में फ्राई कर डाला, दुकानदार को देख खौल उठेगा खून

Pizza Bhatura Viral Video: आजकल फ्यूजन फूड ट्रेंड कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है. आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी रेसिपीज वायरल होती हैं जो दो बिल्कुल अलग-अलग पकवानों को मिलाकर बना दी जाती हैं. अब इसी कड़ी में जो वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है, वो है ‘पिज्जा भटूरा’. यह कोई भारतीय प्रयोग नहीं, बल्कि इटली की सड़कों पर एक वेंडर द्वारा बनाया गया फ्यूजन डिश है.

कैसे तैयार होता है ‘पिज्जा भटूरा’?

एक्स पर शेयर हुए वीडियो में एक इटैलियन वेंडर दिखता है जो अपने छोटे से ठेले पर इस अजीबोगरीब डिश को तैयार करता है. वह आटे को फैलाकर उस पर पिज्जा सॉस, कुछ हरी पत्तियां, चिकन के टुकड़े, पेपरोनी, मसाले और ढेर सारा चीज डालता है. पहली नजर में ये एक आम पिज्जा जैसा लगता है, लेकिन इसके बाद वो इसके ऊपर आटे की एक और परत चढ़ा देता है और उसे उबलते तेल में तल देता है बिलकुल भटूरा की तरह.

लोगों की क्या रही पहली प्रतिक्रिया?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “इसका बैटर तो बिल्कुल हमारे भटूरे जैसा लग रहा है.” दूसरे ने पूछा, “हा हा, ये स्वाद में कैसा होगा?” वहीं किसी ने कहा, “हमने पिज्जा और पास्ता के साथ जो किया, अब ये उसका बदला है.” कुछ लोगों ने इसे मजेदार कहा तो कईयों ने घिनौना करार दिया. कई यूजर्स का कहना है कि यह असल में भटूरा नहीं बल्कि कैलजोन है जो पिज्जा का एक भरा हुआ वर्जन होता है.

एक व्यक्ति ने लिखा, “यह तो बस गोल कैलजोन है.” वहीं एक अन्य ने कहा, “भटूरा नहीं, ये फ्राइड कैलजोन है.” हालांकि, भारत के यूजर्स का कहना था कि तेल में तला हुआ पिज्जा भले ही नाम में अजीब लगे, लेकिन इसे देखकर भूख जरूर लग जाती है. जहां कुछ लोगों को ‘पिज्जा भटूरा’ देखने में स्वादिष्ट लगा, वहीं बाकी लोगों ने इसे खाने की बेइज्जती बताया. एक यूजर ने लिखा, “ये गंदी डिश नहीं, शानदार क्रिएशन है.” तो दूसरे ने मजाक में कहा, “अब हमारे गुजराती भाई इसे और आगे बिगाड़ देंगे.” कुल मिलाकर, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खाने की पहचान को लेकर नई बहस छेड़ दी.