Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को भीड़ ने घेरा, बाइक से लूट ले गए पिज्जा; VIDEO वायरल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को भीड़ ने घेरा, बाइक से लूट ले गए पिज्जा; VIDEO वायरल

दिल्ली के जंतर-मंतर के पास चल रहे छात्र प्रदर्शन के दौरान एक पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय के साथ हुई धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग उसकी डिलीवरी बाइक रोककर पीछे रखे पिज्जा बॉक्स निकालते दिखाई दे रहे हैं. घटना में डिलीवरी बॉय के हाथ में चोट लगने की भी बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:18 PM IST
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को भीड़ ने घेरा, बाइक से लूट ले गए पिज्जा; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@zeenews

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शिवांगी जोशी को अपूर्वा मुखीजा ने किया रोस्ट, हर्षद संग रिश्ते पर किया कमेंट
Lock Up 236 min ago
2
neet student36 min ago
3
Dhaka Rath Yatra36 min ago
4
Shah Rukh Khan41 min ago
5
jantar mantar viral video49 min ago