/दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को भीड़ ने घेरा, बाइक से लूट ले गए पिज्जा; VIDEO वायरल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इसी बीच टॉलस्टॉय चौराहे के पास हुई एक घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय अपनी बाइक से ऑर्डर पहुंचाने जा रहा था.
इसी दौरान कुछ लोग उसकी बाइक के आसपास इकट्ठा हो गए और माहौल अचानक अफरा-तफरी में बदल गया. वीडियो के अनुसार, कुछ लोगों ने बाइक को रोक लिया और पीछे लगी डिलीवरी बास्केट खोलकर उसमें रखे पिज्जा बॉक्स निकालने शुरू कर दिए. कुछ ही सेकेंड में कई लोग पिज्जा लेकर वहां से निकलते दिखाई देते हैं.
घटना के दौरान डिलीवरी ब्वॉय लगातार लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ के सामने वह अकेला पड़ गया. इसी दौरान उसके साथ धक्का-मुक्की भी हुई. बताया जा रहा है कि इस अफरा-तफरी में उसके हाथ में चोट लग गई. वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि कुछ लोग आगे बढ़कर डिलीवरी एजेंट को भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. थोड़ी देर बाद वह अपनी बाइक संभालकर वहां से निकल जाता है. हालांकि, तब तक उसके कई पिज्जा ले जाए जा चुके थे.
घटना का वीडियो इंटरनेट पर सामने आने के बाद लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को परेशान करना गलत है. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि अपनी रोजी-रोटी कमाने निकले एक डिलीवरी एजेंट को इस तरह रोकना और उसका सामान ले जाना किसी भी तरह सही नहीं माना जा सकता. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने डिलीवरी बॉय के प्रति सहानुभूति जताई. कई लोगों ने लिखा कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा था और उसे इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए था.
जिस जगह यह घटना हुई, वह राजधानी के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है. जंतर-मंतर के आसपास अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं और यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहता है. ऐसे इलाके में बीच सड़क पर डिलीवरी एजेंट के साथ हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाएं हाई सिक्योरिटी जोन में हो सकती हैं, तो सामान्य इलाकों की स्थिति कैसी होगी.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना का वीडियो उनके संज्ञान में आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है. हालांकि, अब तक न तो डिलीवरी ब्वॉय और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने इस मामले में लिखित शिकायत दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है. अगर शिकायत मिलती है या जांच में कोई आपराधिक पहलू सामने आता है, तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया कि नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लागू होने के बावजूद ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह रोक नहीं है. सिर्फ सुरक्षा कारणों से उनकी आवाजाही को रेगुलेट किया गया है. इसका मतलब है कि फूड डिलीवरी एजेंट अपने ऑर्डर लेकर तय नियमों के तहत इलाके में आ-जा सकते हैं. इसी वजह से घटना के समय भी डिलीवरी ब्वॉय अपना ऑर्डर पहुंचाने जा रहा था.
पुलिस के मुताबिक, हाल के दिनों में जंतर-मंतर और उसके आसपास प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की और हमले की घटनाएं सामने आई थीं. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं. वायरल पिज्जा लूट वाले वीडियो की भी जांच इसी क्रम में की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें शामिल लोग कौन थे.
यह घटना सिर्फ एक डिलीवरी ब्वॉय के साथ हुई बदसलूकी तक सीमित नहीं है. इसने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि किसी भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. डिलीवरी एजेंट, कैब ड्राइवर, एंबुलेंस स्टाफ और दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग रोजाना अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सड़कों पर रहते हैं. ऐसे में किसी भी प्रदर्शन के दौरान उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, जितनी कानून व्यवस्था बनाए रखना. अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और क्या इस मामले में आगे कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है या नहीं.