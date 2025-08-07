कूड़ेदान से उठाकर खाया Pizza... कंपनी के मालिक के दिल में कचोट गई ये घटना, कर दिया बड़ा एलान

Viral News: सोचिए, जब कोई इंसान कूड़ेदान से खाना उठाकर खाता है तो वो कितनी मजबूरी में होगा. लेकिन एक पिज्जा शॉप के मालिक ने जब अपने रेस्टोरेंट के पीछे कूड़ेदान से लोग पिज्जा उठाते देखा तो उनका मन अंदर से भावुक हो गया. उन्होंने लोगों से अपील की कि आप लोग प्लीज़ कूड़े से पिज्जा निकालकर मत खाइए, आप अंदर आइए, हम आपको फ्री में खिलाएंगे. उनका ये नेक और इंसानियत से भरा कदम अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

भूख से जूझते लोगों के लिए खुला दिल

अमेरिका मिनेसोटा के कोलंबिया हाइट्स में 'पिज्जा मैन' नाम की दुकान चलाने वाले क्रिस कोलस्टैड ने देखा कि कुछ लोग दुकान के पीछे रखे कूड़ेदान से बचा हुआ पिज्जा निकालकर खा रहे हैं. यह मंजर देखकर उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा, "अगर भूख लगी है तो बस एक नोट छोड़ दो, हम एक्स्ट्रा पिज्जा तुम्हारे लिए रख देंगे. कूड़े में मत ढूंढो." उनका मानना था कि कोई भी अपनी मर्जी से कूड़ेदान से खाना नहीं खाता, ये सिर्फ ज़िंदा रहने की कोशिश है.

पिज्जा ही नहीं, अब उम्मीद भी बांट रहे कोलस्टैड

कोलस्टैड का यह कदम वायरल हो गया. सैकड़ों लोग उनकी पोस्ट पर कमेंट कर मदद का ऑफर देने लगे. उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा पिज्जा फ्री में बांटे हैं और हर रात दुकान के पीछे एक पिज्जा रख देते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने वेंमो के जरिए 3,000 डॉलर से ज्यादा फंड इकट्ठा किया है, जिसे मिनेसोटा की फूड बैंक और पैंट्री में डोनेट किया जा रहा है. वे खुद भी हर दिन 20 डॉलर की रकम फ्री पिज्जा देने के लिए अलग रख रहे हैं.

जैसे-जैसे जरूरत बढ़ी क्रिस और मजबूती से खड़े हुए

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से वह यह दुकान चला रहे हैं और तब से लोग कभी-कभार कूड़े में झांकते दिखते थे. लेकिन जुलाई के आखिरी हफ्तों में यह मामला बढ़ गया. आसपास की फूड बैंक और संस्थाएं भी मानती हैं कि मिनेसोटा में भूख और महंगाई की मार से लोगों की हालत बिगड़ रही है. पिछले साल फूड पैंट्री के दौरे 90 लाख के पार हो चुके हैं जो कि पिछले साल से 14 लाख ज्यादा हैं.

हर कोई मदद नहीं कर सकता

कोलस्टैड कहते हैं कि पिज्जा देना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे किसी की इज्जत बच सकती है. उन्होंने कहा, "हम कोई सूप किचन नहीं हैं, लेकिन अगर हर इंसान थोड़ी सी भी मदद करे तो हम दुनिया की कुछ परेशानियां जरूर कम कर सकते हैं." उनका यह संदेश अब सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को इंसानियत का सबक दे रहा है.