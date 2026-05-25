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Hindi Newsजरा हटकेहवा में प्लेन से टकराई पैराग्लाइडर, गोल-गोल घूमते हुए आसमान से नीचे गिरने लगी, फिर आखिरी सेकेंड में हुआ ये करिश्मा!

हवा में प्लेन से टकराई पैराग्लाइडर, गोल-गोल घूमते हुए आसमान से नीचे गिरने लगी, फिर आखिरी सेकेंड में हुआ ये करिश्मा!

ऑस्ट्रिया के अल्प्स पहाड़ों पर एक खौफनाक आसमानी हादसा कैमरे में कैद हुआ. एक छोटे हवाई जहाज ने हवा में उड़ रही पैराग्लाइडर महिला को टक्कर मार दी जिससे उसका पैराशूट फट गया. जानिए कैसे रिज़र्व पैराशूट की मदद से महिला की जान बाल-बाल बची.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 25, 2026, 08:49 AM IST
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हवा में प्लेन से टकराई पैराग्लाइडर, गोल-गोल घूमते हुए आसमान से नीचे गिरने लगी, फिर आखिरी सेकेंड में हुआ ये करिश्मा!

Plane Paragliding Accident: जरा सोचिए आप खुले आसमान में परिंदों की तरह उड़ रहे हों, चारों तरफ खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियां हों, और अचानक एक तेज रफ्तार हवाई जहाज आपके पैराशूट को चीरता हुआ निकल जाए. यह सोचकर ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन ऑस्ट्रिया के पहाड़ों पर एक महिला के साथ यह खौफनाक हादसा हकीकत में बदल गया. सैर-सपाटे पर निकले एक छोटे विमान ने हवा में उड़ रही पैराग्लाइडर को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसका विंग बीच से दो टुकड़ों में बंट गया. इस पूरी घटना का फर्स्ट-पर्सन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं.

खूबसूरत वादियों में अचानक आया काल

यह हैरान कर देने वाली घटना उत्तरी ऑस्ट्रिया के श्मिटनहोहे पर्वत के पास हुई, जो पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है. शनिवार की एक सुहानी दोपहर को 44 साल की अनुभवी पैराग्लाइडर सबरीना अपने हेलमेट पर कैमरा लगाकर आसमान की सैर कर रही थीं. सबरीना हवा के झोंकों का आनंद ले ही रही थीं कि अचानक जेल एम सी एयरपोर्ट से उड़ा एक छोटा दर्शनीय विमान उनके बेहद करीब आ गया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विमान सीधा सबरीना के पैराशूट के ऊपर से उसके कैनोपी को चीरता हुआ निकल गया.

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कैमरे में कैद हुई खौफनाक चीखें

सबरीना के कैमरे में कैद हुआ वीडियो बेहद डरावना है. जैसे ही विमान का प्रोपेलर उनके पैराशूट से टकराया, विंग के परखच्चे उड़ गए और वह बीच से फट गया. इसके तुरंत बाद सबरीना का संतुलन बिगड़ गया और वह आसमान में गोल-गोल घूमते हुए बड़ी तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगीं. वीडियो में उनकी जानलेवा चीखें सुनी जा सकती हैं. हवा के तेज दबाव और डरावने स्पिन के बीच उनके पास सोचने के लिए कुछ ही सेकेंड्स का समय बचा था.

 

 

आखिरी मौके पर काम आया अनुभव

सबरीना एक अनुभवी फ्लायर थीं और यही अनुभव इस हादसे में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बना. जब मुख्य कैनोपी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और वह तेजी से मौत की ओर बढ़ रही थीं, तब उन्होंने बिना हिम्मत हारे तुरंत अपने 'इमरजेंसी रिजर्व पैराशूट' को खींच लिया. किस्मत अच्छी थी कि रिज़र्व पैराशूट सही समय पर खुल गया, जिसने उनकी गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया. इसके बाद वह जमीन पर सुरक्षित लैंड करने में सफल रहीं.

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पायलट का कबूलनामा

हादसे की सूचना मिलते ही ऑस्ट्रियाई साल्जबर्ग स्टेट पुलिस हेलीकॉप्टर के साथ मौके पर पहुंची और सबरीना को मेडिकल चेकअप के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. वहीं दूसरी ओर, विमान उड़ा रहे 28 वर्षीय पायलट ने भी जेल एम सी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. पायलट ने अधिकारियों को बताया कि हवा में यह टक्कर इतनी अचानक हुई कि उसे विमान को मोड़ने या इस हादसे को टालने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला. डॉक्टरों और पुलिस दोनों ने इसे एक बहुत बड़ा चमत्कार माना कि इस भयानक टक्कर के बाद भी दोनों में से किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद सबरीना ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि वह यह पोस्ट लिख पा रही हैं. शरीर पर कुछ गहरे नीले निशान और खरोंचों के अलावा उन्हें कोई गंभीर अंदरूनी चोट नहीं आई है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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