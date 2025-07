1000 फीट ऊंचाई पर था प्लेन, तभी पैसेंजर खोलने लगा इमरजेंसी गेट, फिर जो हुआ देखकर ही कांप जाएगी रूह

Flight Viral Video: फ्लाइट में सफर के दौरान कई बार छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब कोई यात्री हवा में प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करने लगे तो डरना लाज़मी है. अमेरिका की एक फ्लाइट में ऐसा ही कुछ हुआ, जब 1000 फीट की ऊंचाई पर एक शख्स ने ना सिर्फ गेट खोलने की कोशिश की, बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट से धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली. घटना ने पैसेंजर की जान हलक में ला दी और पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी.

उड़ान में मची अफरातफरी

यह घटना अमेरिका के ओमाहा से डेट्रॉइट जा रही डेल्टा कनेक्शन फ्लाइट 3612 की है, जिसे स्काईवेस्ट एयरलाइंस चला रही थी. गुरुवार शाम करीब 7 बजे उड़ान के दौरान 23 वर्षीय मारियो निकप्रेलाज नाम के शख्स ने अचानक इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश शुरू कर दी. फ्लाइट अटेंडेंट ने जब उसे रोका. तो उसने उन्हें धक्का दे दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा.

तुरंत कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

प्लेन में उस वक्त 67 यात्री और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे. जैसे ही पायलट को इस गंभीर घटना की जानकारी मिली, उसने तुरंत सीडर रैपिड्स आयोवा में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी. पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि एक पैसेंजर फ्लाइट अटेंडेंट से उलझ रहा है और स्थिति बिगड़ सकती है. हालांकि गनीमत रही कि युवक गेट खोल नहीं पाया और किसी को चोट नहीं पहुंची. फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के बाद पुलिस ने मारियो को गिरफ्तार कर लिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और वह बिना किसी विरोध के विमान से बाहर निकल रहा है. वह नेब्रास्का के एल्खोर्न का रहने वाला है. इस घटना ने यह साफ कर दिया कि फ्लाइट में ऐसी हरकतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं.

PASSENGER ARRESTED AFTER HE TRIES TO OPEN THE EXIT DOOR MID-AIR

Flight 3612 was cruising from Omaha to Detroit when a passenger lunged for the emergency exit.

The man got into a fight with a flight attendant as others jumped in to stop him.

The pilot radioed a distress… pic.twitter.com/gsPPC79UGG

