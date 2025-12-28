बादलों के समंदर को चीरता हुआ निकला विमान, कॉकपिट से दिखा ऐसा नजारा कि लोग रह गया दंग

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों आसमान से जुड़ा एक बेहद खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं. कतर एयरवेज द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में हवाई जहाज बादलों के घने समंदर को चीरता हुआ नजर आता है. खास बात यह है कि यह वीडियो किसी यात्री का नहीं, बल्कि सीधे कॉकपिट से रिकॉर्ड किया गया है. वीडियो में उड़ान के दौरान आसमान का नज़ारा ऐसा लगता है मानो रुई जैसे सफेद बादलों की चादर बिछी हो. जैसे-जैसे प्लेन नीचे उतरता है, लंदन शहर की झलक दिखने लगती है, जो इस वीडियो को और भी खास बना देती है.

रुई जैसे बादलों के बीच उड़ता विमान

कतर एयरवेज ने यह स्टनिंग वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में दिखता है कि विमान लंदन में लैंडिंग की तैयारी कर रहा है और कॉकपिट में मौजूद दो पायलट पूरी सतर्कता के साथ उड़ान को संभाल रहे हैं. इसी दौरान प्लेन घने, रुई जैसे सफेद बादलों के बीच से निकलता है. बादलों की मोटी परत और सूरज की हल्की रोशनी मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है, जिसे देखकर लगता है जैसे विमान आसमान के किसी सपनों वाले रास्ते पर उड़ रहा हो. यह नज़ारा इतना शांत और सुंदर है कि देखने वाला कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाए.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

जैसे ही विमान नीचे आता है, वीडियो में लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका और ट्विकेनहैम स्टेडियम जैसी मशहूर इमारतें साफ नजर आने लगती हैं. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इस नज़ारे की तारीफ की और कतर एयरवेज से सफर करने की इच्छा जताई. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज़ में कमेंट करते हुए अपनी पुरानी शिकायतें भी लिख दीं, जैसे “मेरा सामान कहां है?” कुल मिलाकर, यह वीडियो खूबसूरती के साथ-साथ चर्चा का विषय भी बन गया है.