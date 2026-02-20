Advertisement
आखिर इस ग्रह पर क्यों होती है कांच की बारिश? जानें इसके पीछे की खौफनाक वजह

आखिर इस ग्रह पर क्यों होती है कांच की बारिश? जानें इसके पीछे की खौफनाक वजह

Glass Rain Planet: HD 189733b एक “हॉट जुपिटर” गैस ग्रह है, जहां अत्यधिक गर्मी सिलिकेट कणों को पिघलाकर कांच जैसी बारिश बनाती है. करीब 8700 किमी/घंटा की तेज हवाएं इसे तिरछा गिराती हैं, जबकि नीला रंग इन्हीं कणों से बनता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:31 AM IST
आखिर इस ग्रह पर क्यों होती है कांच की बारिश? जानें इसके पीछे की खौफनाक वजह

सोचिए… आप छाता लेकर बारिश से बचने निकले और ऊपर से पानी नहीं, बल्कि तेज धार वाले कांच के टुकड़े बरसने लगें! सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा सच में होता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी से करीब 63 लाइट ईयर दूर एक ऐसा गैस ग्रह मौजूद है, जहां मौसम किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं. इस ग्रह का नाम HD 189733b है, जो देखने में गहरे नीले रंग का बेहद खूबसूरत लगता है. मगर इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा है बेहद खतरनाक राज. यहां तापमान आग जैसा है और आसमान से गिरती हैं पिघले कांच की बूंदें. आइए आसान भाषा में समझते हैं इस खौफनाक घटना की पूरी कहानी.

हॉट जुपिटर की कैटेगरी में आता है यह ग्रह

HD 189733b को वैज्ञानिक “हॉट जुपिटर” कहते हैं. इसका मतलब है कि यह आकार में जुपिटर जैसा विशाल गैस ग्रह है, लेकिन अपने तारे के बेहद करीब चक्कर लगाता है. इसी वजह से यहां का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है. इस ग्रह की खोज 2005 में हुई थी और इसका गहरा नीला रंग देखकर शुरू में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद यहां पानी या महासागर होंगे. लेकिन बाद में रिसर्च से साफ हुआ कि यह नीला रंग समुद्र का नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक वातावरण का संकेत है, जो इसे अब तक खोजे गए सबसे चरम ग्रहों में शामिल करता है.

सिलिकेट कणों से बनती है कांच की बारिश 

वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह के वातावरण में बड़ी मात्रा में सिलिकेट कण मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल पृथ्वी पर कांच बनाने में होता है. ग्रह की जबरदस्त गर्मी इन कणों को पिघलाकर तरल बूंदों में बदल देती है. ये पिघली हुई बूंदें ऊपर उठकर बादलों का रूप ले लेती हैं. जब तापमान में बदलाव होता है, तो यही बूंदें संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगती हैं. फर्क बस इतना है कि यह पानी नहीं बल्कि तरल कांच की बारिश होती है. यही वजह है कि इस ग्रह का मौसम बेहद खतरनाक और पृथ्वी से पूरी तरह अलग माना जाता है.

सुपरसोनिक हवाएं और नीले रंग का रहस्य

इस ग्रह पर बारिश सीधे नीचे नहीं गिरती, क्योंकि यहां हवाएं करीब 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो आवाज की गति से कई गुना तेज है. इतनी तेज हवाएं पिघली कांच की बूंदों को तिरछे दिशा में उड़ा देती हैं, जिससे वहां का मौसम और भी खतरनाक बन जाता है. वहीं ग्रह का गहरा नीला रंग भी इन्हीं सिलिकेट कणों की वजह से है. ये कण वातावरण में नीली रोशनी को बिखेरते हैं, जिससे पूरा ग्रह दूर से समुद्र जैसा चमकदार दिखता है, जबकि असलियत में यह बेहद हिंसक दुनिया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Glass Rain Planet

