50 घंटे की ड्यूटी के बाद घर लौटी 'सर्जन बहू', सास ने उतारी आरती पर फिर मार दिया ऐसा ताना!

सौम्या गुप्ता नाम की एक प्लास्टिक सर्जन का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह 50 घंटे की लंबी ड्यूटी के बाद घर लौटती हैं, जहां उनकी सास उनका पारंपरिक तरीके से आरती उतारकर स्वागत करती नजर आती हैं. जैसे ही वह घर में प्रवेश करती हैं, माहौल पूरी तरह भावुक और पारिवारिक नजर आता है.

कैसा था सास का स्वागत और बहू का रिएक्शन?

वीडियो में सास कहती हैं, “बड़े भाग हमारे, जो हमारे घर तुम पधारे.” इसके बाद सौम्या गुप्ता उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं, “थैंक यू मम्मी, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे और घर में ज्यादा समय बिताने का मौका दे.” यह दृश्य कई लोगों को बेहद प्यारा और सम्मान से भरा लगा, जहां परिवार और संस्कार साफ नजर आए. वीडियो के अंत में सास का एक डायलॉग चर्चा का कारण बन गया, जिसमें वह कहती हैं कि ऐसी बहू देखी है जो चार-चार दिन में घर आती है. इस लाइन को कुछ लोगों ने मजाक और प्यार के तौर पर लिया, लेकिन कई यूजर्स को यह ताना लगा. इसी वजह से वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

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लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

वीडियो को लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. कई लोगों ने इसे क्यूट और इमोशनल बताया. कुछ यूजर्स ने कहा कि इतनी लंबी ड्यूटी के बाद भी डॉक्टर का फ्रेश दिखना हैरान करने वाला है. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसी फैमिली मिलना किस्मत की बात होती है. दूसरी तरफ, कुछ यूजर्स ने सास के कमेंट को आलोचना के तौर पर देखा. उनका कहना था कि आज के समय में भी एक सफल सर्जन को इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं. कुछ ने यहां तक कहा कि इसी वजह से लोग शादी से डरते हैं, क्योंकि करियर के बावजूद महिलाओं को जज किया जाता है.

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पति ने ट्रोल्स को क्या जवाब दिया?

शगुन अग्रवाल ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग नेगेटिविटी देख रहे हैं, शायद उन्होंने परिवार में ऐसा पॉजिटिव माहौल कभी महसूस नहीं किया. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां आर्थिक रूप से मजबूत हैं और बहू के लिए हर दिन अस्पताल में गरम खाना पहुंचाने तक का ख्याल रखती हैं. उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे बेहतरीन बहू बताया और परिवार के सपोर्ट को सबसे बड़ी ताकत बताया.