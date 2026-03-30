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Hindi Newsजरा हटकेप्लास्टिक सर्जरी ने बिगाड़ा चेहरा, भूतिया दिखने लगी ये मशहूर इन्फ्लुएंसर! देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें

प्लास्टिक सर्जरी ने बिगाड़ा चेहरा, 'भूतिया' दिखने लगी ये मशहूर इन्फ्लुएंसर! देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें

मशहूर ब्राजीलियाई इन्फ्लुएंसर जुजु एक बार फिर सर्जरी की वजह से चर्चा में हैं. सिलिकॉन की जगह चेहरे में मिनरल ऑयल भरे जाने से उनका रूप बुरी तरह बिगड़ गया था. अब अपनी पुरानी पहचान और आत्मविश्वास पाने के लिए उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया है. जानिए इस चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:41 AM IST
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प्लास्टिक सर्जरी ने बिगाड़ा चेहरा, 'भूतिया' दिखने लगी ये मशहूर इन्फ्लुएंसर! देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें

Plastic Surgery In Brazil: ब्राजील की मशहूर इंफ्लुएंसर जूजू डो पिक्स का असली नाम जूलियाना ओलिवेरा है. उनकी एक गलत प्लास्टिक सर्जरी के बाद अचानक सुर्खियों में आ गईं. इस सर्जरी में सिलिकॉन की जगह खतरनाक मिनरल ऑयल्स का इस्तेमाल कर दिया गया, जिससे उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया. इस घटना ने ना सिर्फ उनकी पहचान को प्रभावित किया बल्कि उनकी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया.

क्या हुआ था उस खतरनाक सर्जरी में?

मिरर रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनके चेहरे में सिलिकॉन की जगह मिनरल ऑयल इंजेक्ट कर दिया गया. इसके बाद उनके चेहरे की त्वचा और मांसपेशियों में सूजन आने लगी और उनका लुक इतना बदल गया कि लोग उन्हें पहचान तक नहीं पा रहे थे. यह घटना कॉस्मेटिक सर्जरी के जोखिमों को उजागर करती है.

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क्या फिर शुरू हुआ सर्जरी का लंबा सिलसिला?

इस हादसे के बाद जूजू डो पिक्स को कई बार सर्जरी करानी पड़ी ताकि उनके चेहरे से खतरनाक ऑयल्स को हटाया जा सके. पिछले एक साल में उन्होंने कई ऑपरेशन कराए, जिसे उन्होंने खुद पर्सनल और एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बताया. यह सफर उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

 

 

(पढ़ें: इतनी जल्दी चाय भी नहीं बनती... भारतीय डिलीवरी ऐप की रफ्तार देख चकराया विदेशी टूरिस्ट)

क्या अब उन्होंने फिर से लिया बड़ा फैसला?

हाल ही में 17 मार्च को वह एक बार फिर ऑपरेशन टेबल पर नजर आईं. हालांकि इस बार उनका चेहरा नहीं बल्कि उनके शरीर का दूसरा हिस्सा ब्रेस्ट सर्जरी के लिए चुना गया. उन्होंने ब्रेस्ट एन्हांसमेंट करवाया, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पर साझा की थी. इस सर्जरी को अंजाम देने वाले डॉक्टर डॉ. थिआगो मारा ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा. उन्होंने कहा कि 550 एमएल का इम्प्लांट लगाया गया, जो उनके बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट है. डॉक्टर ने यह भी कहा कि यह कहानी दूसरों को आत्मविश्वास और खुशी पाने के लिए प्रेरित कर सकती है.

क्या विदेशों में सर्जरी कराना बन रहा है खतरा?

यह मामला सिर्फ ब्राजील तक सीमित नहीं है. NHS के मुताबिक, यूके में हर साल कई लोग गलत सर्जरी के बाद इलाज के लिए वापस आते हैं, जिस पर औसतन £20,000 तक खर्च होता है. वहीं यूके के हेल्थ सेक्रेटरी Wes Streeting ने भी चेतावनी दी है कि सस्ते और आकर्षक ऑफर्स के चक्कर में पड़ने से पहले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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