कई जानवरों को जोड़कर बना है ये जीव? अंडे भी देता है, दूध भी पिलाता है... दुनिया का सबसे रहस्यमयी जानवर

Rare Creature: दुनियाभर में लाखों अनोखी प्रजाति के जीव हैं. कई जीव ऐसे हैं जिनसे विज्ञान आज भी अंजान है. आज हम जिस जीव के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई एक ही जीव है लेकिन उसमें कई जीवों के खासियत पाई जाती है. शरीर के अलग अलग पार्ट किसी न किसी दूसरे जीव के कॉपी पेस्ट लगते हैं. चलिए जानते हैं ये कौन-सा जीव है.

हम जिस जीव के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम प्लैटिपस (Platypus) है. नेशनल जियोग्राफी के अनुसार ये दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में से एक है. इस जानवर की बनावट में कई जानवरों का मिश्रण है. चोंच बत्तख जैसी है, बीवर जैसी पूंछ है, पैर जाल वाले हैं और शरीर ऊदबिलाव जैसा है. इसमें नर जहरीले होते हैं. उनके पिछले पैरों के एड़ी के पास नुकीले कांटे होते हैं. जिससे वो दुश्मनों पर वार कर सकते हैं.

पानी में पकड़ता है रफ्तार

प्लैटिपस पानी में तैरने में माहिर होते हैं. ये पानी में ऐसे तैरता है जैसे साइकिल चला रहा हो. ये पानी में आगे के पैरों से पैडल मारता है और पीछे के पैरों और पूंछ से दिशा बदलता है. ये पानी में एक से दो मिनट तक रहकर खाना ढूंढता है.

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स्तनधारी है फिर भी देता है अंडे

ये स्तनधारी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. ये उन स्तनधारियों में से है जो अंडे देते हैं. मादा प्लैपिटस एक बार में आमतौर पर एक से दा अंडे देती है और उन्हें अपनी पूंछ और शरीर के बीच दबाकर गर्म रखती है. करीब 10 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल जाते हैं जो काफी कमजोर होते हैं. इसके बाद तीन से चार महीने मां दूध पिलाती है.

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क्या खाता है प्लैटिपस?

ये कीड़े, उनके लार्वा, शेलफिश और केंचुए खाता है. प्लैटिपस अपनी चोंच में छोटे पत्थर भी भर लेते हैं. बाद में उसे पीसकर खाते हैं. प्लैटिपस के पास दांत नहीं होते हैं. ये छोटे पत्थर ही दांतों का काम करते हैं और खाना चबाने में मदद करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.