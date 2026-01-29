रेस्टोरेंट में अचानक बज गया राष्ट्रगान, कैमरे में कैद हुआ दिल जीत लेने वाला रिएक्शन

26 January Viral Video: हाल ही में भारत ने 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाया है. ये पर्व भारत के संविधान को लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. 26 जनवरी 1950 को ही देश में सविधान लागू हुआ था. गणतन्त्र दिवस के दिन जहां दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक भव्य सेना परेड (Army Parade) का आयोजन किया जाता है. इसमें भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन है. इस दिन सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलिज से लेकर चॉक चौराहों तक ​देश भक्ति कार्यक्रम किए जाते हैं. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो 26 जनवरी से ही जुड़ा है. जिसमें इन लड़कों ने शायद किसी होटल या रेस्ट्रोरेंट में अचानक राष्ट्रगान बजा दिया और फिर जो रिएक्शन कैमरे में कैद ​हुआ वो आपका दिल जीत लेगा.

किसने बजाया राष्ट्रगान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि कुछ लड़के होटल या रेस्ट्रोरेंट में मौजूद हैं और अपने साथ एक बड़ा स्पीकर लेकर आए हैं. वो स्पीकर दूर रखा है और किसी को कुछ नहीं पता कि यहां क्या होने वाला है. इस दौरान वो एक सोशल एक्पेरिमेंट करते हैं और अचानक राष्टगान बजा देते हैं. इसके बाद वहां सब खड़े हो जाते हैं. बराबन में बैठा एक कपल भी अपना खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है. इस दौरान बराबर वाली टेबल पर बैठा लड़का बर्गर खाते खाते ही खड़ा हो जाता है. इतना ही नहीं, वहां काम कर रहे कर्मचारी भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाते हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @firoj.bhai0001 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखते के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई अपने देश के लिए तो दिल में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है. भारत माता के लिए तो जान भी हाजिर है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.