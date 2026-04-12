अब आउट करके दिखाओ... खिलाड़ी मैदान पर ले आया 16 किलो का बल्ला, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Cricket Match Video: सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी. खिलाड़ी जिस बल्ले से खेल रहा है वो कोई सामान्य बल्ला नहीं, बल्कि 16 किलो का क्रिकेट बैट है.
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Viral Video: आपने क्रिकेट तो जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा तो इंडिया-पाकिस्तान का मैच तो जरूर देखा होगा. ऐसे में सवाल ये है कि क्या आपने कभी 16 किलो का बैट(बल्ला) देखा है. जी हां, इस बंदे ने तो क्रिकेट के बैट को इतना बड़ा बना दिया कि किसी भी हाल में क्लीन बोल्ड हो ही नहीं सकता. अगर आप इस बैट को स्टंप के सामने भी रख दो तो कोई भी बॉलर आउट नहीं कर पाएगा.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिएटिविटी का और ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया गया है. वायरल हो रहे वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के अनुसार, देसी क्रिकेट लवर्स ने मिलकर प्रैक्टिस मैच के लिए 16 किलो का एक विशाल बैट बनाकर तैयार किया है. इस बल्ले ने क्रिकेट को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया. ये बल्ला न सिर्फ 16 किलो का है, बल्कि इसकी चौड़ाई भी करीब 2 फुट से ज्यादा नजर आती है. बल्लेबाज के लिए इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि इस शख्स ने इस विशाल बल्ले से कई बॉल फेस की.
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ये बल्ला मानक क्रिकेट बैट से कहीं अधिक भारी और विशाल है. इस बल्ले ने क्रिकेट में रोमांच के साथ-साथ शक्ति और संतुलन के चैलेंज को भी ऐड कर दिया. इस अनोखे एक्सपेरिमेंट ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. लोग वीडियो देख हैरान हैं कि एक खिलाड़ी इतने बड़े बल्ले से कैसे खेल रहा है. जब खिलाड़ी शॉट खेलता है तो बैट स्पीट देखकर लोग चौंक जाते हैं.
वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @bhartiyalast24hrr नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.