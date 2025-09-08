सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा किक्रेट मैच, कई फिट पानी के अंदर खड़ें हैं ये फिल्डर

Viral Video: अक्सर आपने देखा होगा कि किक्रेट मैच के दौरान जब बारिश आती है तो खेल को रोक दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे बारिश में नहीं बल्कि कई फिट भरे पानी में किक्रेट खेल रहे हैं. पानी में ही बैटिंग, पानी में ही बॉलिंग और पानी में ही फिल्डिंग हो रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

पानी में कैसे खेल रहे किक्रेट?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तालाब के बीच एक पिलर के चबूतरे पर स्टंप लगाकर किक्रेट खेला जा रहा है. बॉलिंग स्टंप तालाब के बाहर लगा हुआ है, जहां से भागकर एक लड़का बॉलिंग करता है. इसके अलावा कीपर और 3 फिल्डर पानी में खड़े होकर फील्डिंग कर रहे हैं. एक फिल्डर बॉलिंग साइड पर पानी में खड़ा है. वीडियो में दिखाई देता है कि तालाब के बाहर घास पर भागकर एक लड़का बॉल फेंकता है जो पानी पर टप्पा खाकर सीधा बैट्समैन के पास पहुंचती है. इसके बाद बैट्समैन भी सीधे बल्ले से खेल देता है और बॉल खड़ी हो जाती है. बॉलिंग करा रहा लड़का ही बॉल के नीचे भागकर आता है और पानी में डाइव लगाकर कैच पकड़ लेता है जिससे बैट्समैन आउट हो जाता है. अब ये कमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @tr_asif00 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को 15 लाख से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं काफी बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं.



वीडियो देखकर क्या थी लोगों की प्रतिक्रिया?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कितनी कूल रील है." दूसरे यूजर ने लिखा, "किक्रेट खेलने का परफेक्ट प्लेस."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.