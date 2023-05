Video: समुद्र के ऊपर खेला जा रहा क्रिकेट, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे आप..देख लीजिए!

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस पूरी घटना का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक बड़ी सी जहाज पर कुछ लोग क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं और यह जहाज समुद्र के ऊपर तैरती नजर आ रही है. ऐसा भी हो सकता है कि यह जहाज ना होकर समुद्र के ऊपर चलने वाला एक लग्जरी शिप हो, इसके ऊपर कुछ लोग छोटा सा क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

इस दौरान उन्होंने बॉल को एक ऐसे महीन लेकिन मजबूत धागे में बांध रखा है कि वह गेंद पानी में जाती है तो उसको वापस धागे के सहारे शिप में खींच लिया जा रहा है. इतना ही नहीं धागे में बांधे ही बांधे उस गेंद को बल्लेबाज के पास फेंका जा रहा है और बल्लेबाज उसे हिट कर रहा है.

इस तरह यह पूरा मैच खेला जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि यह मैच समुद्र के ऊपर नहीं होकर बल्कि किसी गली में हो रहा है और इसे सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट किया गया लोग इसको पसंद करने लगे. लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अब तक का बेस्ट गली क्रिकेट है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो धरती के किस छोर का है, और कब का है, लेकिन यह वायरल जरूर हो रहा है. लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

