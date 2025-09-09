कमाल का टैलेंट! पैरों से नहीं, बल्कि साइकिल पर बैठकर फुटबॉल खेल रहे ये लड़के
कमाल का टैलेंट! पैरों से नहीं, बल्कि साइकिल पर बैठकर फुटबॉल खेल रहे ये लड़के

Football Match Viral Video: फुटबॉल पैरों से खेलते हुए तो आपने बहुत से खिलाड़ियों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उस वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसमें लड़के साइकिल पर फुटबॉल खेल रहे हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:45 AM IST
कमाल का टैलेंट! पैरों से नहीं, बल्कि साइकिल पर बैठकर फुटबॉल खेल रहे ये लड़के

Viral Video: आपने हाथों से बास्केट और पैरों से फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों को तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने बास्केटबॉल कोर्ट में किसी को फुटबॉल खेलते देखा है वो भी साइकिल पर सवार होकर. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें चार लड़के बास्केट कोर्ट में साइकिल पर बैठकर फुटबॉल खेल रहे है.

कैसे खेल रहे थे ये लड़के?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बास्केटबॉल कोर्ट में चार लड़के साइकिल पर सवार हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं. ये लड़के साइकिल के आगे वाले पहिए से बॉल को एक दूसरे के लिए पास करते हैं. जब बॉल पास आती है तो साइकिल सवार लड़का अपनी साइकिल के हैंडल से अगले पहिए को कंट्रोल करके बॉल पर हिट करता है और दूसरे साथी के पास पहुंचा देता है. पीली और नीली शर्ट पहने दो लड़के गोल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा लाल और काली शर्ट पहने लड़के अपनी साइकिल से गोल को रोकने की कोशिश करते हैं. 
कौन करता है गोल?
काफी देर तक पीली शर्ट वाला लड़का और नीली शर्ट वाला लड़का दोनों आपस में बॉल को पास करते रहते हैं. इस दौरान इन लड़को की साइकिल का बैलेंस देखने लायक होता है. ये साइकिल का सटीक बैलेंस बनाकर गोल करने की कोशिश करते हैं. नीली शर्ट वाला लड़का मौका लगते ही गोल कर देता है और अपनी साइकिल से गोल बचाने के​ लिए तैनात काली शर्ट वाला लड़का गोल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है.
किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @tachikawa_csc नाम के अकाउंट से डाला गया है और इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. अब तक इस वीडियो पर 11 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 25 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

