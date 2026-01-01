Advertisement
असली सांपों के साथ चल रहा सांप-सीढ़ी का खेल! देखें सांसें अटकाने वाला Video

Viral Video: जहां एक तरफ सांप का नाम सुनते ही सांसें थम सी जाती हैं, वहीं कुछ लोग सांप को कुछ समझते ही नहीं हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ये कोई चलने फिरने वाली रस्सी हो. सोशल मीडिया पर सांसें अटकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें करीब कई दर्जन सांपों के बीच दो लोग उछल-कूद कर रहे हैं. चलिए देखते हैं ये खतरनाक वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:07 PM IST
Viral Video: दुनिया में खतरों के खिलाडियों की कोई कमी नहीं है. कोई ऊंचाई से कूदने से नहीं डरता तो कोई खूंखार जानवर को दोस्त बना लेता है. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो जहरीले जानवर के साथ भी मस्ती करते नजर आते हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग सांपों के बीच उछल कूद करते नजर आ रहे हैं. मानों उन्हें सांप से कोई फर्क ही नहीं पढ़ रहा है. 

आपने सांप सीढ़ी वाला खेल तो खेला ही होगा, जिसमें सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता था और सांप काट ले तो गोटी नीचे आ जाती थी. ऐसा लगता है कि इन दोनों ने वो गेम सीरियस ले लिया और असली सांपों के साथ खेलने की ठान ली. सोशल मीडिया पर छा रहे वीडियो में दिखता है कि कई दर्जन करीब 25 से 30 सांप एक स्थान पर हैं और दो लोग उनके बीच से उछल कर जा रहे हैं. कुछ सफेद धारी वाले काले सांप हैं तो कुछ हरे रंग के सांप है. जब ये दोनों सांपों के उपर से निकले हैं तो सांप इनके पैर में बाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइट कर नहीं पाते हैं. ये दोनों लोग इस मूड में नजर आते हैं कि लो काटकर दिखाओं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: खुले आसमान के नीचे ठंडे पानी से नहाया और शरीर को मिलती रही गर्माहट, यूजर्स बोले- इससे अच्छा पानी...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dede Inoen (@dedeinoen)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dedeinoen नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. जहां एक तरफ लोग इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर यूजर्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये सांप जहरीले नहीं है, सही?" दूसरे यूजर ने इसे AI बताया. हालांकि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया हो सकता है जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

