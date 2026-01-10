दिलदार भिखारी! भीख के पैसों से बचाई 500 लोगों की जान, दरियादिली देख खुद पीएम मोदी भी हो गए मुरीद

इस समय ठंड अपने चरम पर है. कहीं तापमान माइनस में चला गया है तो कहीं 1–2 डिग्री पर सिमटा हुआ है. ऐसे हालात में हर इंसान सबसे पहले खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करता है. गर्म कपड़े, रजाई और हीटर की तलाश होती है. लेकिन पठानकोट की सड़कों पर एक ऐसा भी शख्स है, जिसने इस कड़ाके की ठंड में अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचा है. उस शख्स का नाम राजू है. खुद भीख मांगकर जीवन चलाने वाला यह इंसान ठंड से कांपते जरूरतमंदों के लिए मसीहा बन गया. राजू ने 500 से ज्यादा लोगों को कंबल बांटे. उनका यह काम देखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ किए.

शीतलहर में भिखारी बना फरिश्ता

उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर का कहर जारी है. तापमान गिरने से आम जनजीवन बेहाल है, खासकर गरीब और बेसहारा लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. ऐसे हालात में पठानकोट में एक भिखारी ने जरूरतमंदों के लिए कंबलों का लंगर लगाकर मिसाल कायम कर दी. राजू नाम के इस शख्स ने करीब 500 कंबल ठंड से जूझ रहे लोगों में बांटे. खास बात यह रही कि राजू खुद भीख मांगकर गुजारा करता है. इसके बावजूद उसने अपनी छोटी-छोटी बचत से यह बड़ा काम किया, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

राजू का नाम पहली बार चर्चा में नहीं आया है. कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ में किया था. पीएम मोदी ने राजू के सेवा भाव को पूरे देश के सामने उदाहरण के तौर पर रखा था. राजू का यह कदम उन लोगों के लिए आईना है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ते. एक भिखारी होकर भी राजू ने दिखा दिया कि इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है, हैसियत से नहीं.

10-10 रुपये जोड़कर किया इंतजाम

कंबल बांटने के दौरान राजू ने बताया कि उन्होंने 10-10 रुपये जोड़कर यह पूरा इंतजाम किया. उन्होंने कहा कि उनके पास खुद रहने के लिए कोई पक्का घर नहीं है और वे सरकार से सिर्फ एक छत की मांग करते हैं. राजू का कहना है, “परमात्मा ने शायद मेरी ड्यूटी लगा रखी है. जो भी जरूरतमंद आता है, उसकी मदद करनी होती है.” मौके पर मौजूद आम आदमी पार्टी के नेता विश्व शर्मा ने भी राजू की तारीफ करते हुए कहा कि समाज को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए.