PM मोदी ने खेत से तोड़कर खाई ऐसी चीज, इंटरनेट पर उसे सर्च करने की मच गई होड़

PM Modi Chana Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) एक दिन पहले हैदराबाद के दौरे पर गए थे. वहां उन्होंने 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाए गए ‘स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी’ (Statue of Equality) प्रतिमा का अनावरण किया. इस प्रतिमा को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया था.

इस दौरान पीएम मोदी ने हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय (ICRISAT) के लिए आयोजित गोल्डेन जुबली समारोह का भी उद्घाटन किया था. इस समारोह का उद्घाटन करने जाते समय प्रधानमंत्री मोदी की नजर खेतों की तरफ चली गई थी. जिसके बाद प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना वह खेतों में उतर गए थे.

पीएम मोदी खेतों में उगी फसलों के पास जाकर पौधों से तोड़कर कुछ खाने लगे थे. इसके बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इस बात की चर्चा होने लगी थी कि आखिर पीएम मोदी ने खेतों में से क्या तोड़कर खाया था. इंटरनेट पर लोगों ने इस चीज को जमकर सर्च किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खेतों में से तोड़कर जो चीज खाई थी, वह क्या थी? देखें वीडियो-

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stops by to have ‘Chana’ at the ICRISAT farm in Hyderabad pic.twitter.com/zQ3ABsHzrr

— ANI (@ANI) February 5, 2022