Advertisement
trendingNow13223619
Hindi Newsजरा हटकेMelodi ने जाम कर दिया इंटरनेट... PM मोदी ने मेलोनी को दिया गिफ्ट, फिर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

Melodi ने जाम कर दिया इंटरनेट... PM मोदी ने मेलोनी को दिया गिफ्ट, फिर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

इटली दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट की. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो और यूजर्स के मजेदार रिएक्शन्स को यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 20, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Melodi ने जाम कर दिया इंटरनेट... PM मोदी ने मेलोनी को दिया गिफ्ट, फिर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती हमेशा से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रही है. इंटरनेट यूजर्स इन दोनों नेताओं के नाम को मिलाकर लंबे समय से मेलोडी (Melodi) ट्रेंड चलाते आ रहे हैं. लेकिन इस बार इटली दौरे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मजाक को हकीकत में बदल दिया और पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. पीएम मोदी ने इस दौरे पर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, साथ में सेल्फी ली, एक ही कार में सफर किया और कूटनीतिक बातचीत के बीच मेलोनी को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है. पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट की है.

जब कूटनीति में घुली मेलोडी की मिठास

पीएम मोदी इस वक्त इटली के आधिकारिक दौरे पर हैं. इस दौरान दोनों नेताओं को रोम के ऐतिहासिक कोलेजियम से लेकर कई महत्वपूर्ण जगहों पर साथ देखा गया. एक टेबल पर बैठकर गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बाद पीएम मोदी ने माहौल को हल्का-फुल्का और मजेदार बनाने के लिए मेलोनी को मेलोडी टॉफी पैकेट भेंट किया. पीएम मोदी का यह अंदाज इंटरनेट पर चलते आ रहे "मेलोडी" ट्रेंड को एक तरह से कूटनीतिक मान्यता देने जैसा था. मेलोनी ने भी इस अनोखे और मीठे गिफ्ट को बेहद खुशी के साथ स्वीकार किया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोशल मीडिया पर आ गया मीम्स का सैलाब

जैसे ही यह खबर और वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स खुशी से पागल हो गए. लोग इस हल्के-फुल्के कूटनीतिक पल को देखकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खुद खाओ, खुद जान जाओ." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने यह पक्का करने के लिए वीडियो को दो बार देखा कि क्या यह वाकई सच है. मेरे मेलोडी वाले दिल ने आज बाजी मार ली." कुछ लोग तो इतने हैरान थे कि उन्होंने कमेंट में लिखा, "अरे बाप रे बाप, इस वीडियो ने तो पूरे इंटरनेट को ही जाम कर दिया है."

 

 

मेलोडी टॉफी के मालिक की चमकी किस्मत

इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां एक तरफ पीएम मोदी और मेलोनी का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी के मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस वक्त मेलोडी टॉफी के मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, उन्हें बिना पैसे खर्च किए दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञापन मिल गया है." लोगों का कहना है कि अब हर एक "मेलोडी" वीडियो के बैकग्राउंड में अपने आप वॉयलिन का रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है. यह पहली बार नहीं है जब मोदी और मेलोनी की तस्वीरें वायरल हुई हैं, लेकिन टॉफी देने के इस वाकये ने डिजिटल दुनिया और असल कूटनीति के बीच एक अनोखा संगम दिखाया है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

PM ModiMelodiGiorgia MeloniItalyreactions

Trending news

तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
Kerala
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी
india heatwave
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी
ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
Monsoon 2026
ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी
PM Modi Italy Visit
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
india pakistan news
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?