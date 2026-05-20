Melodi ने जाम कर दिया इंटरनेट... PM मोदी ने मेलोनी को दिया गिफ्ट, फिर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती हमेशा से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रही है. इंटरनेट यूजर्स इन दोनों नेताओं के नाम को मिलाकर लंबे समय से मेलोडी (Melodi) ट्रेंड चलाते आ रहे हैं. लेकिन इस बार इटली दौरे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मजाक को हकीकत में बदल दिया और पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. पीएम मोदी ने इस दौरे पर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, साथ में सेल्फी ली, एक ही कार में सफर किया और कूटनीतिक बातचीत के बीच मेलोनी को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है. पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट की है.

जब कूटनीति में घुली मेलोडी की मिठास

पीएम मोदी इस वक्त इटली के आधिकारिक दौरे पर हैं. इस दौरान दोनों नेताओं को रोम के ऐतिहासिक कोलेजियम से लेकर कई महत्वपूर्ण जगहों पर साथ देखा गया. एक टेबल पर बैठकर गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बाद पीएम मोदी ने माहौल को हल्का-फुल्का और मजेदार बनाने के लिए मेलोनी को मेलोडी टॉफी पैकेट भेंट किया. पीएम मोदी का यह अंदाज इंटरनेट पर चलते आ रहे "मेलोडी" ट्रेंड को एक तरह से कूटनीतिक मान्यता देने जैसा था. मेलोनी ने भी इस अनोखे और मीठे गिफ्ट को बेहद खुशी के साथ स्वीकार किया.

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Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

सोशल मीडिया पर आ गया मीम्स का सैलाब

जैसे ही यह खबर और वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स खुशी से पागल हो गए. लोग इस हल्के-फुल्के कूटनीतिक पल को देखकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खुद खाओ, खुद जान जाओ." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने यह पक्का करने के लिए वीडियो को दो बार देखा कि क्या यह वाकई सच है. मेरे मेलोडी वाले दिल ने आज बाजी मार ली." कुछ लोग तो इतने हैरान थे कि उन्होंने कमेंट में लिखा, "अरे बाप रे बाप, इस वीडियो ने तो पूरे इंटरनेट को ही जाम कर दिया है."

मेलोडी टॉफी के मालिक की चमकी किस्मत

इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां एक तरफ पीएम मोदी और मेलोनी का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी के मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस वक्त मेलोडी टॉफी के मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, उन्हें बिना पैसे खर्च किए दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञापन मिल गया है." लोगों का कहना है कि अब हर एक "मेलोडी" वीडियो के बैकग्राउंड में अपने आप वॉयलिन का रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है. यह पहली बार नहीं है जब मोदी और मेलोनी की तस्वीरें वायरल हुई हैं, लेकिन टॉफी देने के इस वाकये ने डिजिटल दुनिया और असल कूटनीति के बीच एक अनोखा संगम दिखाया है.