2025 में भी इथियोपिया में चल रहा है साल 2017! आखिर कैसे पूरी दुनिया से 8 साल पीछे है यह देश?

जॉर्डन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया पहुंच गए हैं, जहां वे दो दिन के राजकीय दौरे पर रहेंगे. इथियोपिया अफ्रीका का ऐसा देश है, जिस पर कभी किसी विदेशी ताकत का कब्जा नहीं हो पाया और यह महाद्वीप का सबसे पुराना आज़ाद मुल्क माना जाता है. इस दौरे के साथ ही इथियोपिया को लेकर एक दिलचस्प बात फिर चर्चा में है. यहां के लोगों के लिए अभी साल 2017 चल रहा है, जबकि पूरी दुनिया 2026 के स्वागत की तैयारी कर रही है. सवाल उठता है कि आखिर यह देश समय में आठ साल पीछे कैसे है? इसकी वजह है इथियोपिया का अनोखा कैलेंडर, जिसमें एक साल 13 महीनों का होता है.

13 महीनों वाला अनोखा कैलेंडर

इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है, जिस पर कभी किसी विदेशी ताकत का स्थायी कब्जा नहीं रहा. यहां समय की गणना पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर से बिल्कुल अलग होती है. इथियोपियाई कैलेंडर में एक साल में 12 नहीं, बल्कि 13 महीने होते हैं. इनमें से 12 महीने 30-30 दिनों के होते हैं, जबकि 13वां महीना सिर्फ 5 या लीप ईयर में 6 दिनों का होता है. यही वजह है कि इथियोपिया का कैलेंडर पश्चिमी कैलेंडर से लगभग 7 साल 8 महीने पीछे चलता है. इसी कारण इस समय वहां साल 2017 चल रहा है और नया साल 2018, 11 सितंबर को मनाया जाएगा.

यीशु मसीह के जन्म की अलग गणना

इथियोपिया के समय में पीछे होने की सबसे बड़ी वजह ईसा मसीह के जन्म वर्ष की अलग गणना है. कैथोलिक चर्च ने लगभग 500 ईस्वी में यीशु के जन्म से जुड़ी गणना में संशोधन किया था, लेकिन इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इसे स्वीकार नहीं किया. इसी अंतर के कारण दोनों कैलेंडरों में वर्षों का फासला बढ़ता चला गया. इथियोपिया में नया साल आमतौर पर 11 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि लीप ईयर में यह 12 सितंबर को पड़ता है. दिलचस्प बात यह है कि यहां बच्चों को महीनों के दिनों की गिनती याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लगभग हर महीने के दिन समान होते हैं.

घड़ी भी अलग, समय भी अलग

सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, इथियोपिया में समय देखने का तरीका भी अनोखा है. यहां दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से मानी जाती है, न कि आधी रात से. दिन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिनमें प्रत्येक 12 घंटे का होता है. इसका मतलब यह है कि जो समय पश्चिमी घड़ी में दोपहर 12 बजे होता है, उसे इथियोपिया में 6 बजे कहा जाता है. इसी तरह आधी रात भी वहां 6 बजे मानी जाती है. ऐसे में अगर कोई आपको अदिस अबाबा में सुबह 10 बजे मिलने बुलाए, तो पश्चिमी समय के अनुसार आपको शाम 4 बजे पहुंचना होगा. यही वजह है कि इथियोपिया समय और तारीख, दोनों मामलों में दुनिया से अलग नजर आता है.