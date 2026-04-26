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Hindi Newsजरा हटकेMann Ki Baat: ये सिर्फ पनीर नहीं, भारत का गौरव है! PM Modi ने बताया कैसे विदेशी भी हुए भारतीय Cheese के दीवाने, जानें छुरपी और कलारी का राज

Mann Ki Baat: 'ये सिर्फ पनीर नहीं, भारत का गौरव है!' PM Modi ने बताया कैसे विदेशी भी हुए भारतीय Cheese के दीवाने, जानें 'छुरपी' और 'कलारी' का राज

PM Modi on Indian Cheese: प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में इस बात पर खुशी जताई कि ब्राजील में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय चीज ब्रांड्स ने पुरस्कार जीतकर यह साबित कर दिया है कि हमारा 'लोकल' अब सही मायने में 'ग्लोबल' हो रहा है. पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक की उन पारंपरिक चीज वैरायटीज का जिक्र किया, जो अब दुनिया के बड़े रेस्तरां का हिस्सा बन रही हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:11 PM IST
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Mann Ki Baat: 'ये सिर्फ पनीर नहीं, भारत का गौरव है!' PM Modi ने बताया कैसे विदेशी भी हुए भारतीय Cheese के दीवाने, जानें 'छुरपी' और 'कलारी' का राज

PM Modi on Indian Cheese: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (26 अप्रैल 2026) अपने 133वें मन की बात कार्यक्रम में भारतीय पनीर के वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की सराहना की. पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से भारत के डेयरी सेक्टर में आ रहे एक ऐसे बदलाव का जिक्र किया है, जिसकी महक अब सात समंदर पार तक पहुंच रही है. पीएम ने बताया कि कैसे भारत का पारंपरिक पनीर और चीज अब केवल हमारे घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कार जीत रहे हैं. उन्होंने ब्राजील में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पनीर प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए भारतीय पनीर द्वारा पदक जीतने पर खुशी व्यक्त की. अपने संबोधन में पीएम ने जम्मू कश्मीर के 'कलारी' और गुजरात के 'टोपली नु पनीर' का विशेष जिक्र किया.

क्या कहा पीएम मोदी ने?

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में खाने पीने की परंपरा सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रही है. इसी परंपरा का एक दिलचस्प हिस्सा है भारत की चीज. कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट के माध्यम से एक जानकारी शेयर की थी. ब्राजील में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय चीज प्रतियोगिता में भारतीय चीज के दो ब्रांड्स को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं. इस उपलब्धि की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हुई. कई लोगों ने मुझसे कहा कि भारत में चीज की जो विविधता है, उस पर भी बात होनी चाहिए.

कश्मीर का मोजेरेला में क्या है खास?

पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की पारंपरिक 'कलारी चीज' की खास चर्चा की है. इसे 'कश्मीर का मोजेरेला' कहा जाता है, क्योंकि गर्म करने पर यह उसी की तरह स्ट्रेची और टेक्सचर वाला हो जाता है. इसे पीढ़ियों से गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग बना रहे हैं. यह डोगरा व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है. इसे अक्सर तवे पर हल्का सा भूनकर कुलचे के साथ परोसा जाता है, जो अब ग्लोबल रेस्तरां के मेन्यू में जगह बना रहा है.

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पहाड़ों की 'छुरपी'

सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों में मिलने वाली 'छुरपी' का जिक्र करते हुए पीएम ने इसे 'पहाड़ों की सादगी' बताया. इसको याक के दूध से बनाया जाता है. यह नरम (Soft) और सख्त (Hard) दोनों रूपों में मिलती है. सख्त छुरपी को काफी देर तक चबाया जा सकता है, जो ठंडे इलाकों में ऊर्जा और गर्मी का स्रोत बनती है. आज छुरपी का निर्यात बड़े पैमाने पर हो रहा है, यहां तक कि इसे विदेशों में 'डॉगी च्यू' (पालतू जानवरों के लिए हेल्दी ट्रीट) के रूप में भी बहुत पसंद किया जा रहा है.

गुजरात और महाराष्ट्र का गौरव 'टोपली नु पनीर'

पारसी समुदाय और सुरती स्वाद की पहचान 'टोपली नु पनीर' भी पीएम के संबोधन का हिस्सा रही. मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इसके बारे में खास जिक्र किया. इसे छोटी टोकरियों (टोपली) में जमाया जाता है, जिससे इसके ऊपर एक खूबसूरत पैटर्न बन जाता है. यह पनीर बहुत ही सॉफ्ट, नमकीन और जिलेटिन जैसा होता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है. इसे 'सुरती चीज' के नाम से भी जाना जाता है.

डेयरी सेक्टर में 'वैल्यू एडिशन' का कमाल

पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत का डेयरी सेक्टर अब केवल कच्चा दूध बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वैल्यू एडिशन के जरिए नई ऊंचाइयों को छू रहा है. भारतीय कंपनियां अब बेहतर पैकेजिंग और वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय ब्रांड्स को मिलने वाले पुरस्कारों ने साबित कर दिया है कि हमारा 'लोकल' प्रोडक्ट अब 'ग्लोबल' स्टैंडर्ड का है. प्रधानमंत्री के अनुसार, भारतीय चीज की यह सफलता केवल व्यापार नहीं है, बल्कि यह दुनिया को भारत की परंपरा और गुणवत्ता से जोड़ने का एक नया माध्यम है. ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, अब दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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