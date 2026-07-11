/PM Modi के मेलबर्न दौरे का वीडियो वायरल, ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार के एक्सप्रेशन ने खींचा ध्यान; सोशल मीडिया पर लोग...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं, वहां से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. इस बार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से सामने आए एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. खास बात यह है कि इस बार चर्चा का केंद्र खुद प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार बन गई हैं.
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे तेजी से शेयर किया जाने लगा. कई यूजर्स ने महिला पत्रकार के एक्सप्रेशन पर टिप्पणी की, तो कुछ लोगों ने कहा कि कैमरे में कैद हुआ यह छोटा-सा पल इंटरनेट पर बड़ी चर्चा बन गया. देखते ही देखते वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा. हालांकि वीडियो में कोई बड़ी घटना या आधिकारिक घोषणा नहीं दिखाई देती, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में कई बार कुछ सेकेंड की क्लिप भी लाखों लोगों का ध्यान खींच लेती है. यही वजह है कि यह वीडियो भी चर्चा में आ गया.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो मेलबर्न में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इसी दौरान कैमरे का फोकस कुछ देर के लिए उनके पीछे खड़ी एक महिला पत्रकार पर गया. महिला पत्रकार कैमरे में नजर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी पहचान जानने की कोशिश शुरू कर दी. कई यूजर्स ने वीडियो को बार-बार शेयर करते हुए अलग-अलग तरह के कमेंट किए. कुछ लोगों ने लिखा कि कई बार कैमरे में कैद होने वाला एक सामान्य पल भी इंटरनेट पर अलग ही कहानी बन जाता है.
वायरल वीडियो मेलबर्न में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते हैं, तभी अचानक कैमरे पर पीएम मोदी के पीछे खड़ी एक महिला पत्रकार पर लोगों की नजर जाती है. महिला पत्रकार अपने कैमरे के साथ किसी से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती हैं. वह बार-बार सामने की तरफ इशारा करते हुए अपना कैमरा दिखा रही होती हैं. इसके बाद पीएम मोदी पीछे की तरफ घूमते हैं, और वह उनकी फोटो खींचने का प्रयास करती हैं. महिला पत्रकार का यही छोटा-सा एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने महिला पत्रकार की मुस्कान और उनके हावभाव की तारीफ की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि विदेशी मीडिया भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों को करीब से कवर करता है, इसलिए ऐसे दृश्य सामान्य हैं. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भी कमेंट किए. कुछ ने लिखा कि सोशल मीडिया किसी भी छोटी बात को मिनटों में वायरल बना देता है. हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि वीडियो को जरूरत से ज्यादा अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक, यह सिर्फ सामान्य मीडिया कवरेज का हिस्सा था.
प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों के दौरान अक्सर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी भारतीय समुदाय के साथ उनकी मुलाकात चर्चा में रहती है, तो कभी विदेशी नेताओं के साथ उनकी बातचीत लोगों का ध्यान खींचती है. मेलबर्न का यह वीडियो भी उसी तरह की एक वायरल क्लिप बन गया है. इसमें कोई बड़ा राजनीतिक संदेश नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी ने इसे चर्चा का विषय बना दिया. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के डिजिटल दौर में कैमरे का हर फ्रेम सोशल मीडिया पर अलग मायने ले सकता है. यही वजह है कि कई बार मामूली दिखने वाले वीडियो भी लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं.
सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां किसी भी वीडियो का फोकस पलभर में बदल सकता है. जिस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी आधिकारिक मुलाकात या संबोधन को दिखाना होता है, वहां भी कई बार कैमरे में कैद कोई छोटा-सा दृश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. मेलबर्न से सामने आए इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. कार्यक्रम में मौजूद महिला पत्रकार की मौजूदगी इंटरनेट यूजर्स की नजर में आ गई और फिर उसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई.
वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर वह महिला पत्रकार कौन हैं और किस मीडिया संस्थान से जुड़ी हैं. हालांकि वायरल पोस्ट में उनकी पहचान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के दावे और चर्चाएं चलती रहीं. कई यूजर्स ने लोगों से बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी पर भरोसा न करने की अपील भी की.