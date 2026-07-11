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PM Modi के मेलबर्न दौरे का वीडियो वायरल, ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार के एक्सप्रेशन ने खींचा ध्यान; सोशल मीडिया पर लोग...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेलबर्न दौरे से जुड़ा एक छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पीएम मोदी के पीछे खड़ी एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. कुछ ही समय में इस क्लिप पर हजारों कमेंट आने लगे. लोग पत्रकार की मौजूदगी, उनके एक्सप्रेशन और पूरे घटनाक्रम पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:00 PM IST
PM Modi के मेलबर्न दौरे का वीडियो वायरल, ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार के एक्सप्रेशन ने खींचा ध्यान; सोशल मीडिया पर लोग...
Image Credit: Image credit: instagram/@ani_trending

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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