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Hindi Newsजरा हटकेट्रंप, जिनपिंग, मस्क से भी ज्यादा दमदार निकले PM मोदी! Melodi वाली पोस्ट 200 मिलियन के पार, दुनिया रह गई हैरान

ट्रंप, जिनपिंग, मस्क से भी ज्यादा दमदार निकले PM मोदी! Melodi वाली पोस्ट 200 मिलियन के पार, दुनिया रह गई हैरान

PM Modi Meloni Melody Viral Video: पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात जब भी होती है, तो इंटरनेट का तापमान बढ़ जाता है. दोनों नेताओं की मुलाकातें अक्सर राजनीति से ज्यादा इंटरनेट की चर्चा का विषय बन जाती हैं. पीएम मेलोनी की जिस भी फोटो में प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं, वह फोटो सबसे ज्यादा वायरल होती है. जॉर्जिया मेलोनी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर सबसे ज्यादा व्यूज वाली फोटो और वीडियो पीएम मोदी के साथ ही हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 01:05 PM IST
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Image credit: instagram/@giorgiameloni
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PM Modi Meloni Melody Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब भी साथ नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है. दोनों नेताओं की मुलाकातें अक्सर राजनीति से ज्यादा इंटरनेट की चर्चा बन जाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब पीएम मोदी ने मेलोनी को एक खास तोहफा देकर इंटरनेट यूजर्स को फिर नया कंटेंट दे दिया. इससे पहले भी जब पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से हुई, तब इंटरनेट पर यही नया ट्रेंड बन गया. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी जब भी पीएम मोदी के साथ किसी फोटो या वीडियो में नजर आईं, तब उन्होंने इंटरनेट पर धमाल मचाया था.

अगर आप पीएम जॉर्जिया मेलोनी के सोशल मीडिया हैंडल को देखेंगे, तो उन्होंने अभी तक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुल 9,758 पोस्ट की हैं. इसमें उनके साथ पूरी दुनिया के बड़े-बड़े नेता और बिजनेसमैन दिखाई देते हैं. लेकिन उनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा व्यूज पीएम मोदी के साथ वाली फोटोज पर आए हैं. इस बार भी जब पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी का पैकेट जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट किया, तो उस वीडियो ने भी इंटरनेट पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर पुराना 'मेलोडी' ट्रेंड फिर से जिंदा हो गया.

मेलोडी टॉफी ने फिर जगा दी पुरानी यादें

अभी हाल ही में पीएम मोदी और पीएम मेलोनी की एक बार फिर मुलाकात हुई. इस मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे मेलोडी टॉफी का पैकेट मेलोनी को दिया. इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया. इस छोटे से पल ने इंटरनेट पर बड़ी हलचल मचा दी. दरअसल, सोशल मीडिया पर लंबे समय से 'Melodi' नाम का एक मजेदार ट्रेंड चलता रहा है. यह नाम मोदी और मेलोनी के नामों को जोड़कर बनाया गया है. जब भी दोनों नेता साथ दिखाई देते हैं, इंटरनेट पर मीम्स और मजेदार पोस्ट की बाढ़ आ जाती है. जॉर्जिया मेलोनी ने जैसे ही इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया, इस वीडियो ने तहलका मचा दिया. अभी तक यह वीडियो मेलोनी के सोशल मीडिया हैंडल पर सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो बन गया है. इस वीडियो ने अभी तक 200M व्यूज क्रॉस कर लिए हैं.

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'मेलोडी टीम' वाली सेल्फी बनी थी सुपरहिट

दोनों नेताओं की सबसे चर्चित मुलाकातों में साल 2024 का जी-7 सम्मेलन भी शामिल है. उस दौरान इटली में हुए सम्मेलन में दोनों नेताओं की एक सेल्फी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. उस वीडियो को मेलोनी ने शेयर करते हुए लिखा था, हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम. इसके बाद सोशल मीडिया पर मानो मीम्स का तूफान आ गया था. लोगों ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के इस दोस्ताना अंदाज को खूब पसंद किया था. पीएम मोदी ने भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत-इटली दोस्ती को मजबूत बताया था. इस वीडियो पर अब तक 67.6M व्यूज हो चुके हैं.

ट्रंप और मस्क छूटे पीछे

पीएम मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दुनिया के कई और नेताओं के साथ फोटो और वीडियो शेयर किए हैं. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम भी शामिल है. लेकिन अभी तक किसी भी नेता के साथ मेलोनी की फोटो इतनी वायरल नहीं हुई है. मेलोनी के इंस्टाग्राम पर ट्रंप के साथ फोटो पर 3M व्यूज हैं. वहीं, मेलोनी की फोटो अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क के साथ भी है. इस फोटो पर भी पीएम मोदी की फोटो से कम व्यूज हैं.

कार राइड और डिनर की तस्वीरें भी हुई थीं वायरल

यह पहली बार नहीं है, जब पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात चर्चा में आई हो. हाल ही में भी पीएम मोदी और मेलोनी की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दोनों साथ कार में सफर करते और बातचीत करते नजर आए. एक तस्वीर में दोनों ऐतिहासिक जगहों पर घूमते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में डिनर के दौरान बातचीत करते नजर आए. इन तस्वीरों को लोगों ने खूब शेयर किया. पीएम जॉर्जिया मेलोनी के अकाउंट पर अभी तक सबसे ज्यादा व्यूज वाली फोटो और वीडियो में पीएम मोदी के साथ वाली तस्वीरें ही हैं.

G20 में भी दिखी थी शानदार केमिस्ट्री

साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जी-20 सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात ने ध्यान खींचा था. सम्मेलन शुरू होने से पहले दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बातचीत की. सोशल मीडिया यूजर्स ने उस दौरान भी दोनों नेताओं की बॉन्डिंग को लेकर कई पोस्ट किए थे. इससे पहले 2023 में नई दिल्ली में हुए जी-20 सम्मेलन के दौरान भी मेलोनी और पीएम मोदी की बातचीत खूब चर्चा में रही थी.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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