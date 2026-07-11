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हाथ में भाला, गजब का पहनावा...न्यूजीलैंड में PM Modi के सामने माओरी सूरमाओं ने किया 'हाका' डांस, क्या है सदियों पुरानी परंपरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस पहुंचने पर उनका स्वागत न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी समुदाय की सदियों पुरानी 'पोविरी' परंपरा से किया गया है. इस स्वागत समारोह में मशहूर 'हाका' नृत्य भी शामिल था. वीडियो सामने आने के बाद लोग माओरी संस्कृति की खूब चर्चा कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:00 PM IST
हाथ में भाला, गजब का पहनावा...न्यूजीलैंड में PM Modi के सामने माओरी सूरमाओं ने किया 'हाका' डांस, क्या है सदियों पुरानी परंपरा
Image Credit: Image credit: X/@Rahul_Saridena

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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