हाथ में भाला, गजब का पहनावा...न्यूजीलैंड में PM Modi के सामने माओरी सूरमाओं ने किया 'हाका' डांस, क्या है सदियों पुरानी परंपरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार सुर्खियां सिर्फ उनकी कूटनीतिक बैठकों की वजह से नहीं, बल्कि उनके स्वागत के अनोखे अंदाज ने भी बटोरी हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पीएम मोदी ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस पहुंचे, वहां मौजूद माओरी समुदाय ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया.
इस स्वागत में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान 'हाका' नृत्य ने खींचा. कई लोगों ने पहली बार इस परंपरा को इतने करीब से देखा, जबकि कुछ लोगों को पिछले साल न्यूजीलैंड की संसद में वायरल हुआ वही हाका डांस याद आ गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. दरअसल, माओरी समुदाय का यह स्वागत सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं माना जाता, बल्कि इसे सम्मान, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक भी समझा जाता है. यही वजह है कि किसी भी विदेशी नेता को यह सम्मान मिलना अपने आप में खास माना जाता है.
न्यूजीलैंड की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरत वादियों, झीलों और पहाड़ों से नहीं है. इस देश की असली सांस्कृतिक पहचान माओरी समुदाय से जुड़ी हुई है. माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी माने जाते हैं. इतिहासकारों के मुताबिक, वे करीब 13वीं शताब्दी में पोलिनेशिया से समुद्री यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे. आज भी न्यूजीलैंड की संस्कृति, भाषा, कला और परंपराओं पर माओरी समुदाय की गहरी छाप दिखाई देती है. सरकारी कार्यक्रमों से लेकर खेल प्रतियोगिताओं तक, उनकी कई परंपराएं आज भी पूरे सम्मान के साथ निभाई जाती हैं.
A truly special moment as Prime Minister narendramodi is honoured with a traditional Māori Haka at Government House in Auckland during his official visit to New Zealand.
The Haka is one of New Zealand's most revered cultural traditions, symbolising respect, strength, and unity.… pic.twitter.com/AiIqnBJDmE
— Rahul Saridena (@Rahul_Saridena) July 11, 2026
पीएम मोदी का स्वागत जिस रस्म से किया गया, उसे माओरी भाषा में 'पोविरी' कहा जाता है. यह कोई सामान्य स्वागत समारोह नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है. माओरी मान्यता के अनुसार, जब कोई बाहरी व्यक्ति उनके क्षेत्र में आता है, तब तक वह पूरी तरह मेहमान नहीं माना जाता, जब तक यह स्वागत प्रक्रिया पूरी न हो जाए. इस रस्म के जरिए मेजबान यह संदेश देते हैं कि अब आने वाला व्यक्ति उनके लिए सम्मानित अतिथि है और दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता बन चुका है. इसी वजह से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और बेहद खास मेहमानों के लिए ही आमतौर पर यह परंपरा निभाई जाती है.
पोविरी की पूरी प्रक्रिया कई हिस्सों में बंटी होती है और हर चरण का अपना अलग महत्व होता है. इसमें सबसे पहले 'करंगा' होता है. इसमें माओरी महिलाएं खास अंदाज में ऊंचे सुर में आवाज लगाती हैं. इसे मेहमानों को सम्मानपूर्वक अंदर आने का निमंत्रण माना जाता है. इसके बाद 'वाइकेरो' की रस्म होती है, जिसे इसका सबसे रोमांचक हिस्सा माना जाता है. इसमें एक माओरी योद्धा पारंपरिक हथियारों के साथ सामने आता है और जमीन पर एक प्रतीकात्मक वस्तु रखता है. अगर मेहमान उसे उठाता है, तो इसका मतलब होता है कि वह शांति और मित्रता का संदेश लेकर आया है. पीएम मोदी ने भी पूरे सम्मान के साथ इस परंपरा का पालन किया.
पोविरी का सबसे चर्चित हिस्सा 'हाका' होता है. यही वह नृत्य है, जिसे देखकर दुनियाभर के लोग हैरान रह जाते हैं. हाका में कलाकार जोरदार आवाज निकालते हैं, आंखें बड़ी करते हैं, जमीन पर पैर पटकते हैं और पूरे जोश के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं. पहली नजर में यह किसी युद्ध की तैयारी जैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं होता. माओरी संस्कृति में हाका सम्मान, साहस, एकता, शक्ति और मेहमान के प्रति आदर का प्रतीक भी माना जाता है. यही वजह है कि किसी बड़े स्वागत समारोह में इसे अलग स्थान दिया जाता है.
दुनिया के ज्यादातर लोग हाका को न्यूजीलैंड की मशहूर रग्बी टीम 'ऑल ब्लैक्स' की वजह से जानते हैं. यह टीम हर मैच शुरू होने से पहले मैदान पर हाका करती है. खिलाड़ियों का जोश और उनका अंदाज खेल प्रेमियों को हमेशा आकर्षित करता है. लेकिन पिछले साल यह नृत्य राजनीति की वजह से भी पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया था.
नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड की संसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. उस दौरान 22 वर्षीय माओरी सांसद हाना रावहिती मापी क्लार्क एक विवादित विधेयक का विरोध कर रही थीं. बहस के दौरान उन्होंने सदन में ही हाका करना शुरू कर दिया. उनके साथ कई विपक्षी सांसद भी शामिल हो गए. इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध के दौरान विधेयक की प्रति भी फाड़ दी थी. यह वीडियो दुनियाभर में वायरल हुआ और लोगों ने पहली बार संसद के भीतर हाका का ऐसा प्रदर्शन देखा. उसी घटना के बाद माओरी संस्कृति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा शुरू हुई थी.
ニュージーランドで議会の決定に抗議する先住民の議員
先住民族マオリの権利を守る根幹の条約を、政府が見直そうとしたことへの猛反発
何かを守るには
これくらいの迫力は必要かも！
そう思いませんか？ pic.twitter.com/xU4dtonzTw
— ぴろん (@pirooooon3) July 10, 2026
पीएम मोदी का इस पारंपरिक तरीके से स्वागत सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा. इसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते रिश्तों का भी प्रतीक माना जा रहा है. कूटनीतिक कार्यक्रमों में किसी विदेशी नेता को माओरी समुदाय की सबसे पवित्र परंपरा से सम्मान देना यह दिखाता है कि मेजबान देश उसे कितना महत्व देता है. यही वजह है कि पीएम मोदी के स्वागत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और लोग माओरी संस्कृति के बारे में भी दिलचस्पी से जानकारी जुटा रहे हैं.