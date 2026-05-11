हमने तो पहले ही कहा था... PM मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा तो Gen Z का रिएक्शन हो गया वायरल

PM Modi WFH Advisory May 2026: बेंगलुरु को देश का आईटी हब कहा जाता है. लाखों लोग यहां बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में काम करते हैं. लेकिन इस शहर की एक और पहचान है, जो अक्सर लोगों को परेशान कर देती है. यहां घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे लोगों को ऑफिस पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है. अब जब वैश्विक स्तर पर बढ़ते तेल संकट और ईंधन की खपत कम करने के लिए पीएम मोदी ने खुद वर्क फ्रॉम होम को लेकर बात की है, तो बेंगलुरु के Gen-Z और ऑफिस में काम करने वाले लोगों का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है. पीएम मोदी की WFH वाली अपील ने यहां के ट्रैफिक संकट को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर उन्हें घर से काम करने का मौका मिले, तो उनकी जिंदगी काफी आसान हो सकती है.

वर्क फ्रॉम होम पर फिर शुरू हुई बहस

हाल ही में वर्क फ्रॉम होम को लेकर चर्चा तेज हुई, जिसके बाद बेंगलुरु के लोग, खासकर Gen-Z, ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियां साझा करनी शुरू कर दीं. कई लोगों का कहना है कि शहर में ऑफिस पहुंचना किसी रोजाना की लड़ाई से कम नहीं है. सुबह घर से निकलने के बाद कई बार सिर्फ ऑफिस पहुंचने में ही डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं.

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शाम को लौटते समय भी यही हाल

कुछ लोगों ने लिखा कि दिन का सबसे ज्यादा समय सड़क पर ही निकल जाता है, जिससे परिवार और पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं बचता. 'ट्रैफिक ने जिंदगी मुश्किल कर दी' सोशल मीडिया पर कई आईटी कर्मचारियों ने अपनी रोजमर्रा की परेशानी बताई. एक यूजर ने लिखा कि 'वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के बाद जिंदगी फिर से ट्रैफिक में फंस गई है. इससे पहले जब कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो बहुत सुकून था.' दूसरे ने कहा कि 'ऑफिस पहुंचते-पहुंचते इतनी थकान हो जाती है कि काम करने का मन ही नहीं करता.' कुछ लोगों ने बताया कि सिर्फ 15-20 किलोमीटर का सफर तय करने में भी दो घंटे तक लग जाते हैं. लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती गाड़ियों और धीमे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से शहर की हालत और खराब होती जा रही है.

कोरोना के दौरान लोगों को मिली थी राहत

कोरोना महामारी के दौरान ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी थी. उस समय बेंगलुरु की सड़कें काफी खाली नजर आती थीं. लोगों को रोजाना ट्रैफिक की परेशानी से राहत मिली थी. कई कर्मचारियों ने माना कि घर से काम करने पर उनकी बचत भी बढ़ी और मानसिक तनाव भी कम हुआ. लेकिन जैसे-जैसे कंपनियों ने दोबारा ऑफिस बुलाना शुरू किया, शहर में फिर से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया.

कंपनियों की अलग-अलग सोच

वर्क फ्रॉम होम को लेकर कंपनियों की राय अलग-अलग है. कुछ कंपनियां मानती हैं कि ऑफिस में काम करने से टीमवर्क और काम की निगरानी बेहतर होती है. वहीं, कई कंपनियां अब 'हाइब्रिड मॉडल' अपना रही हैं, जिसमें कर्मचारी कुछ दिन घर से और कुछ दिन ऑफिस से काम करते हैं. लेकिन बेंगलुरु के कई कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा घर से काम करने की सुविधा मिले.

ट्रैफिक की वजह से बढ़ रहा तनाव

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहने से लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. रोजाना घंटों ड्राइव करने से तनाव, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑफिस का काम जितना नहीं थकाता, उससे ज्यादा ट्रैफिक थका देता है. कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर सफर में रोज 3-4 घंटे निकल जाएं, तो वर्क-लाइफ बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है.

इंटरनेट पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस बहस के बीच सोशल मीडिया पर कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं. एक यूजर ने लिखा कि 'बेंगलुरु में लोग ऑफिस से ज्यादा ट्रैफिक में समय बिताते हैं.' दूसरे ने मजाक में कहा, 'यहां Google Maps भी कई बार हार मान लेता है.' कुछ लोगों ने लिखा कि अगर ट्रैफिक कम करना है, तो वर्क फ्रॉम होम सबसे आसान समाधान हो सकता है. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बड़े शहरों में वर्क फ्रॉम होम से ट्रैफिक के साथ-साथ प्रदूषण भी घट सकता है. हालांकि, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम हर नौकरी के लिए संभव नहीं है. लेकिन आईटी सेक्टर जैसे क्षेत्रों में यह मॉडल काफी असरदार साबित हो सकता है.

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