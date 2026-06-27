194 साल के 'जोनाथन' से मिलने जा रहे PM मोदी, सेशल्स दौरे की इस सबसे अनोखी तस्वीर का इंतजार

PM Modi Seychelles Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से सेशल्स के तीन दिवसीय ऐतिहासिक दौरे पर हैं. भारत और इस हिंद महासागर के द्वीपीय देश के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी को वहां के नेशनल डे की गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. लेकिन इस कूटनीतिक दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा एक बेहद अनोखी मुलाकात को लेकर हो रही है. पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित थल जीव यानी 'जोनाथन' नाम के विशालकाय कछुए से मिलने वाले हैं. यह मुलाकात पर्यावरण और विरासत के संरक्षण का एक बड़ा संदेश देगी.
पीएम मोदी के सेशल्स दौरे का एक सबसे दिलचस्प हिस्सा 'जोनाथन' से उनकी मुलाकात है. जोनाथन एक एल्डैब्रा जायंट कछुआ है, जिसकी उम्र लगभग 194 साल बताई जाती है. वह सेशल्स के नेशनल बॉटनिकल गार्डन में रहता है. जोनाथन के नाम दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित थल जीव का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. हालांकि उसकी सही उम्र को लेकर कई तरह के दावे हैं, लेकिन वह अपनी प्रजाति की औसत उम्र से कहीं ज्यादा जी चुका है. इस मुलाकात को पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति भारत और सेशल्स की साझी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.
बॉटनिकल गार्डन में पौधारोपण
सेशल्स पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे सेशल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन जाएंगे. वहां वे न केवल जोनाथन से मिलेंगे, बल्कि एक विशेष पौधारोपण समारोह में भी हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम का मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्रकृति को बचाने के साझा संकल्प को दुनिया के सामने लाना है.
नेशनल डे के मुख्य अतिथि
पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास है क्योंकि वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हो रहे हैं. भारत और सेशल्स के बीच दोस्ती के 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए इस बार का जश्न और भी बड़ा है. इस खास मौके पर भारतीय रक्षा कर्मियों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के जहाज भी वहां की नेशनल डे परेड और समारोहों में हिस्सा ले रहे हैं, जो दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है.
राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत
अपने इस बिजी दौरे के दौरान पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा (मैरीटाइम सिक्योरिटी), ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसे जरूरी मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी. हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देश लंबे समय से एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं.
रक्षा और सुरक्षा पर बड़ा फोकस
पीएम मोदी सेशल्स कोस्ट गार्ड बेस पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. भारत और सेशल्स के बीच रक्षा और सुरक्षा हमेशा से एक मजबूत स्तंभ रहे हैं. इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2015 में सेशल्स का दौरा किया था. अब 11 साल बाद हो रहे इस दौरे से अधिकारियों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध एक नए स्तर पर पहुंचेंगे और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा.