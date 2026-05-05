थलापति विजय और PM मोदी की तस्वीर वायरल! 2014 की इस फोटो ने तमिलनाडु में तेज की हलचल

PM Modi and TVK Vijay Photo Viral: राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है. ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की तपिश के बीच सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. साल 2014 की इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिल सुपरस्टार व TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) के प्रमुख थलपति विजय एक साथ नजर आ रहे हैं.
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PM Modi and TVK Vijay Photo Viral: राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है. यहां कब कौन सी बात या फोटो किसके काम आ जाए, कोई कह नहीं सकता है. ऐसा ही कुछ अब तमिलनाडु की सियासत में देखने को मिल रहा है. यहां विधानसभा चुनाव 2026 में थलापति विजय की पार्टी TVK को सबसे बड़ी जीत मिली है. 108 सीटों के साथ अब थलापति विजय सरकार बनाने के सबसे करीब नजर आ रहे हैं. विजय की पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए मात्र 10 सीटें और चाहिए.
इस बीच सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ विजय की एक पुरानी तस्वीर ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. यह तस्वीर साल 2014 की बताई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिल सुपरस्टार व TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) के प्रमुख थलापति विजय एक साथ नजर आ रहे हैं. तब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे. 12 साल पुरानी यह फोटो आज तमिलनाडु की राजनीति में क्या संकेत दे रही है?
दरअसल, यह तस्वीर कोई नई नहीं है. यह साल 2014 की है, जिसे PM नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. उस समय उन्होंने विजय को दक्षिण भारत के एक लोकप्रिय फिल्मी चेहरे के तौर पर बताया था. फोटो में दोनों के बीच एक सामान्य मुलाकात दिखाई देती है, लेकिन अब उसी तस्वीर को नए संदर्भ में देखा जा रहा है.
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इस तस्वीर के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह उसकी टाइमिंग है. तमिलनाडु में कल चुनाव के नतीजे आए हैं. इसमें थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने पहली बार में ही जोरदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में जैसे ही यह पुरानी फोटो सामने आई, लोगों ने इसे राजनीतिक संकेतों से जोड़ना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक पुरानी मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छिपा है. हालांकि, फिलहाल इस तस्वीर से जुड़ा कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है.
With noted film personality in the south, Vijay pic.twitter.com/LKbyhQ197b
Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2014
विजय ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा और उनकी पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया. चुनावी नतीजों में TVK ने 108 सीटों पर जीत हासिल कर पारंपरिक पार्टियों को चुनौती दी है. इससे साफ है कि राज्य में नई राजनीतिक ताकत उभर रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता और नई छवि ने जनता को आकर्षित किया है, जिसके चलते उनकी पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन मिला है.
तस्वीर के वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या भविष्य में किसी तरह का राजनीतिक गठबंधन बन सकता है. कुछ लोग इसे संभावित समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे महज एक पुरानी याद मान रहे हैं. हालांकि, अभी तक न तो नरेंद्र मोदी की ओर से और न ही विजय की तरफ से इस तस्वीर को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.
जैसे ही यह फोटो वायरल हुई, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स इसे 'संयोग' बता रहे हैं, तो कुछ इसे 'राजनीतिक संकेत' मान रहे हैं. मीम्स और पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है. कुल मिलाकर, 2014 की एक सामान्य सी तस्वीर ने 2026 के चुनावी माहौल में नई बहस छेड़ दी है. इससे यह साफ है कि राजनीति में समय और संदर्भ बहुत मायने रखते हैं.
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