कवि सम्मेलन छोड़ ठेके पर पहुंचे कुमार विश्वास? रील देखकर घूम गया लोगों का दिमाग, सच्चाई जान हो जाएंगे लोटपोट

Kumar Vishwas Lookalike: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने नेटिजन्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक शख्स नजर आ रहा है जिसकी शक्ल मशहूर हिंदी कवि और प्रखर वक्ता कुमार विश्वास से हूबहू मिलती-जुलती है. इस अचरज भरे हमशक्ल का वीडियो सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर लोग लगातार 'असली या डुप्लिकेट' को लेकर बहस कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

शराब की दुकान का है नजारा

यह पूरा मामला एक वायरल इंस्टाग्राम रील से जुड़ा हुआ है जिसे @samachar_hunt नाम के पेज पर शेयर किया गया है. इस वीडियो की सबसे खास और हैरान करने वाली बात इसकी लोकेशन है. दरअसल, कुमार विश्वास जैसा दिखने वाला यह शख्स किसी कवि सम्मेलन या मंच पर नहीं बल्कि एक आम शराब की दुकान के अंदर खड़ा हुआ है. जैसे ही कैमरा इस शख्स के चेहरे और उसके आसपास के माहौल पर जूम करता है, लोग धोखा खा जाते हैं. इस शख्स के बालों का स्टाइल और चेहरे के हाव-भाव बिल्कुल कुमार विश्वास की तरह ही नजर आ रहे हैं.

रील स्टाइल में बनी वीडियो

वीडियो के बैकग्राउंड में शराब की दुकान की अलमारियों में सजी बोतलें साफ देखी जा सकती हैं. वह शख्स काउंटर के पास बेहद शांत और रिलैक्स मूड में खड़ा दिखाई दे रहा है. वह अपने आसपास मौजूद लोगों से थोड़ी बातचीत भी करता है, जबकि कैमरे ने उसे बिल्कुल एक ड्रामेटिक रील फॉर्मेट में कैप्चर किया है. इस वीडियो के साथ एक बेहद ही मजाकिया कैप्शन भी लिखा गया है जिसमें दावा किया गया है कि जाने-माने कवि कुमार विश्वास के हमशक्ल को एक वाइन शॉप में देखा गया है. कुमार विश्वास की देशभक्ति और गंभीर कवि वाली छवि के कारण इस तरह की जगह पर उनका हमशक्ल दिखना लोगों के लिए बेहद मनोरंजक बन गया है.

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कमेंट सेक्शन बना मीम्स का अड्डा

जैसे ही यह रील इंटरनेट पर पोस्ट हुई, कुछ ही घंटों में यह वायरल हो गई और कमेंट सेक्शन पूरी तरह से एक मीम फेस्ट में बदल गया. लोग इस वीडियो पर एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'कविता से बोतल तक का सफर.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'यह तो कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई लग रहा है.' इस वीडियो में समानता इतनी ज्यादा है कि कई लोग इसे असली मानने की भूल कर रहे हैं.

एआई या असली हमशक्ल?

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है. एक यूजर ने लिखा भी है, 'यह पूरी तरह से एआई जनरेटेड लग रहा है.' वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुमार विश्वास को इस रील में टैग करके उनसे इस पर प्रतिक्रिया देने की मांग कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.