Advertisement
trendingNow13232859
Hindi Newsजरा हटकेकवि सम्मेलन छोड़ ठेके पर पहुंचे कुमार विश्वास? रील देखकर घूम गया लोगों का दिमाग, सच्चाई जान हो जाएंगे लोटपोट

कवि सम्मेलन छोड़ ठेके पर पहुंचे कुमार विश्वास? रील देखकर घूम गया लोगों का दिमाग, सच्चाई जान हो जाएंगे लोटपोट

Kumar Vishwas Lookalike Video: मशहूर कवि कुमार विश्वास के हमशक्ल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह एक शराब की दुकान के अंदर खड़े नजर आ रहे हैं. इस रील को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 30, 2026, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कवि सम्मेलन छोड़ ठेके पर पहुंचे कुमार विश्वास? रील देखकर घूम गया लोगों का दिमाग, सच्चाई जान हो जाएंगे लोटपोट

Kumar Vishwas Lookalike: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने नेटिजन्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक शख्स नजर आ रहा है जिसकी शक्ल मशहूर हिंदी कवि और प्रखर वक्ता कुमार विश्वास से हूबहू मिलती-जुलती है. इस अचरज भरे हमशक्ल का वीडियो सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर लोग लगातार 'असली या डुप्लिकेट' को लेकर बहस कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

शराब की दुकान का है नजारा

यह पूरा मामला एक वायरल इंस्टाग्राम रील से जुड़ा हुआ है जिसे @samachar_hunt नाम के पेज पर शेयर किया गया है. इस वीडियो की सबसे खास और हैरान करने वाली बात इसकी लोकेशन है. दरअसल, कुमार विश्वास जैसा दिखने वाला यह शख्स किसी कवि सम्मेलन या मंच पर नहीं बल्कि एक आम शराब की दुकान के अंदर खड़ा हुआ है. जैसे ही कैमरा इस शख्स के चेहरे और उसके आसपास के माहौल पर जूम करता है, लोग धोखा खा जाते हैं. इस शख्स के बालों का स्टाइल और चेहरे के हाव-भाव बिल्कुल कुमार विश्वास की तरह ही नजर आ रहे हैं.

रील स्टाइल में बनी वीडियो

वीडियो के बैकग्राउंड में शराब की दुकान की अलमारियों में सजी बोतलें साफ देखी जा सकती हैं. वह शख्स काउंटर के पास बेहद शांत और रिलैक्स मूड में खड़ा दिखाई दे रहा है. वह अपने आसपास मौजूद लोगों से थोड़ी बातचीत भी करता है, जबकि कैमरे ने उसे बिल्कुल एक ड्रामेटिक रील फॉर्मेट में कैप्चर किया है. इस वीडियो के साथ एक बेहद ही मजाकिया कैप्शन भी लिखा गया है जिसमें दावा किया गया है कि जाने-माने कवि कुमार विश्वास के हमशक्ल को एक वाइन शॉप में देखा गया है. कुमार विश्वास की देशभक्ति और गंभीर कवि वाली छवि के कारण इस तरह की जगह पर उनका हमशक्ल दिखना लोगों के लिए बेहद मनोरंजक बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

कमेंट सेक्शन बना मीम्स का अड्डा

जैसे ही यह रील इंटरनेट पर पोस्ट हुई, कुछ ही घंटों में यह वायरल हो गई और कमेंट सेक्शन पूरी तरह से एक मीम फेस्ट में बदल गया. लोग इस वीडियो पर एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'कविता से बोतल तक का सफर.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'यह तो कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई लग रहा है.' इस वीडियो में समानता इतनी ज्यादा है कि कई लोग इसे असली मानने की भूल कर रहे हैं.

एआई या असली हमशक्ल?

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है. एक यूजर ने लिखा भी है, 'यह पूरी तरह से एआई जनरेटेड लग रहा है.' वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुमार विश्वास को इस रील में टैग करके उनसे इस पर प्रतिक्रिया देने की मांग कर रहे हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Kumar Vishwaskumar vishwas lookalike

Trending news

डोनाल्‍ड ट्रंप की बेटी आज अचानक क्‍यों आ रहीं इंडिया? ताजमहल का भी करेंगी दीदार
Donald Trump
डोनाल्‍ड ट्रंप की बेटी आज अचानक क्‍यों आ रहीं इंडिया? ताजमहल का भी करेंगी दीदार
तुम एकदिन CM बनोगे...DK शिवकुमार के ज्योतिषी ने 40 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी
DK Shivakumar
तुम एकदिन CM बनोगे...DK शिवकुमार के ज्योतिषी ने 40 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी
डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं... तेलंगाना SIR से पहले ओवैसी ने क्यों कहा ऐसा?
Hyderabad
डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं... तेलंगाना SIR से पहले ओवैसी ने क्यों कहा ऐसा?
48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
weather update
48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
DNA
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
West Bengal
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी
DNA
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी
2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा, कुर्सी तो गई पर 'पावर' कैसे रखेंगे सिद्धारमैया
karnataka
2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा, कुर्सी तो गई पर 'पावर' कैसे रखेंगे सिद्धारमैया
बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?
DNA
बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?
ममता राज में मौज काटता रहा बांग्लादेश का अब्दुल, सरकार बदलते ही फूटी किस्मत!
West Bengal
ममता राज में मौज काटता रहा बांग्लादेश का अब्दुल, सरकार बदलते ही फूटी किस्मत!