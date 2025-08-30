दुनिया का सबसे रहस्यमयी कब्रिस्तान, जहां इंसानों को नहीं बल्कि दफनाई जाती हैं मशीनें, दूर-दूर तक नहीं दिखते लोग
Most Mysterious Cemetery in the World: धरती पर एक अनोखी जगह प्वॉइंट निमो है, जिसे ‘उपग्रहों का कब्रिस्तान’ कहा जाता है. यहां 300 से अधिक उपग्रहों को जलमग्न किया जा चुका है. यह प्रशांत महासागर में स्थित है और इंसानों की पहुंच से बेहद दूर है. नासा 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी यहीं दफनाएगा.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:35 PM IST
Most Mysterious Cemetery in the World: आपने बड़े से बड़े कब्रिस्तानों के बारे में सुना होगा, जहां इंसानों को दफनाया जाता है. लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां इंसानों को नहीं, बल्कि मशीनों को दफनाया जाता है. जी हां, यहां मरे इंसानों की बजाय उपग्रहों को दफनाया जाता है. वे उपग्रह जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसी स्थान पर पहुंचाए जाते हैं. नासा के मुताबिक, आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को भी यहीं दफनाने की योजना है, क्योंकि उसका कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है.

दूर-दूर तक नहीं रहता है कोई इंसान

बात हो रही है प्रशांत महासागर के मध्य में  स्थित प्वॉइंट निमो की. जिसे ‘उपग्रहों का कब्रिस्तान’ कहा जाता है, प्रशांत महासागर में स्थित एक बेहद दूरस्थ स्थान है. यह क्षेत्र आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि निकटतम भूभाग भी लगभग 1,670 मील (2,700 किलोमीटर) की दूरी पर है. यहां तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करने में कई दिन लग सकते हैं. इस स्थान के आसपास केवल कुछ छोटे-छोटे द्वीप हैं, जहां पक्षियों के अलावा कोई जीव नहीं पाया जाता. लाइव साइंस के अनुसार, यह इलाका ईस्टर द्वीप के दक्षिण और अंटार्कटिका के उत्तर में स्थित है तथा लगभग 13,000 फीट गहराई तक समुद्र में डूबा हुआ है. इंसानों की पहुंच से दूर होने के कारण इसे ‘पहुंच का ध्रुव’ भी कहा जाता है. जहां पहुंचना बेहद कठिन माना जाता है.

रिपोर्ट के अनुसार, 70 के दशक के बाद से प्वॉइंट निमो में 300 से अधिक उपग्रहों और स्पेस स्टेशनों को जलमग्न किया जा चुका है. ये सभी उपग्रह दुनिया के अलग-अलग देशों से संबंधित हैं. हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी घोषणा की कि वह आईएसएस को इसी जगह दफनाएगा.

कब रिटायर होगा ISS?

आईएसएस पिछले 25 वर्षों से अंतरिक्ष में सक्रिय है और इसे 2031 तक आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा. 357 फीट लंबा और 4,19,725 किलो वजनी यह स्पेस स्टेशन प्वॉइंट निमो में दफन होने वाला अब तक का सबसे बड़ा स्पेस उपकरण होगा.

