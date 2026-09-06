/रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गया ट्रेलर ट्रक! तेज रफ्तार ट्रेन ने 10 सेकंड में उड़ा दिए परखच्चे, खौफनाक Video Viral

पोलैंड के ग्दान्स्क शहर में गुरुवार को हुआ यह हादसा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हादसे का वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ सेकंड के अंदर हालात कितने खतरनाक हो गए थे. रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेलर ट्रक फंस गया और उसी समय ट्रेन के आने का वक्त भी करीब था.
ड्राइवर बैरियर के बीच फंसे ट्रक को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कम समय होने की वजह से वह सफल नहीं होता है. रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा दोपहर करीब 2 बजे से ठीक पहले नीगोव्स्का स्ट्रीट पर बने ग्दान्स्क लिप्स रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ. यहां ट्रक क्रॉसिंग के अंदर पहुंच चुका था और इसी दौरान बैरियर नीचे आने लगे. इससे पहले ट्रक बाहर निकल पाता, वहां से गुजरने वाली ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई.
ट्रक का ट्रेलर बैरियर के बीच फंस गया था. मौके पर मौजूद लोगों को खतरे का अंदाजा हो गया. उन्होंने ट्रक ड्राइवर को इशारा भी किया कि वह किसी तरह बैरियर तोड़कर ट्रक को आगे बढ़ाए और रेलवे ट्रैक से बाहर निकले. लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ड्राइवर ने कोशिश की जरूर, लेकिन तब तक समय निकल चुका था. ट्रक वहीं फंसा रहा और कुछ ही देर में ग्दानिया से जिलोना गोरा जा रही इंटरसिटी ट्रेन वहां पहुंच गई. इसके बाद जो हुआ, वह कैमरे में कैद हो गया.
ट्रेन ने ट्रक के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वीडियो में ट्रेन के ट्रक से टकराने के बाद मलबा आसपास बिखरता दिखाई देता है. जिस वक्त यह हादसा हुआ, ट्रेन में करीब 300 यात्री सवार थे. इतनी बड़ी टक्कर के बावजूद किसी यात्री की मौत नहीं हुई. हादसे की गंभीरता को देखते हुए यह बात किसी राहत से कम नहीं थी.
Dramatic scene of a passenger train striking a truck at a level crossing in Gdańsk. The vehicle can be seen stuck on the tracks, attempting a maneuver instead of breaking through the barriers. The truck driver and several train passengers were injured. pic.twitter.com/GixRT153jd
— Nanana365 (@nanana365media) September 4, 2026
टक्कर के बाद भी 42 वर्षीय ट्रक ड्राइवर होश में था. वह खुद गाड़ी से बाहर निकल आया. हादसे के बाद ड्राइवर और कुछ यात्रियों ने घबराहट और बेचैनी की शिकायत की. मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स ने सभी की जांच की, लेकिन किसी को भी अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी. प्राथमिक जांच के बाद हालात सामान्य बताए गए. पुलिस ने ट्रेन के लोको पायलट और ट्रक ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया. दोनों के टेस्ट में शराब की मौजूदगी नहीं मिली. हालांकि मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत खून की जांच के लिए दोनों को अस्पताल ले जाया गया. जांच के बाद उन्हें वहां से छुट्टी दे दी गई.
हादसा सिर्फ एक ट्रेन और ट्रक तक सीमित नहीं रहा. रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना के कारण पूरे नेटवर्क पर इसका असर पड़ा. कई ट्रेनों का ऑपरेशन प्रभावित हुआ और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के बाद 279 ट्रेनें लेट हुईं. इन ट्रेनों की कुल देरी 17,500 मिनट से ज्यादा रही. इसके अलावा 30 ट्रेनों को रास्ते में ही कैंसल करना पड़ा.
हालात संभालने के लिए रेलवे को कई ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा. करीब 45 ट्रेनों को ग्दान्स्क ओल्स्जिंका स्टेशन की तरफ डायवर्ट किया गया. इस एक हादसे की वजह से रेलवे को करीब 1,40,000 पोलिश ज्लॉटी का नुकसान होने का अनुमान है. भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 35 लाख रुपये बैठती है. रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सड़क यातायात में गंभीर खतरा पैदा करने का मामला दर्ज किया है. हालांकि आरोपी ने अपना अपराध कबूल नहीं किया है. उसने पुलिस के सामने अपना बयान जरूर दर्ज कराया है. अब मामले की जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर कैसे फंसा और बैरियर बंद होने के बावजूद उसे समय रहते वहां से क्यों नहीं हटाया गया.
मामले में दोष साबित होने पर ट्रक ड्राइवर को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है. पुलिस और संबंधित एजेंसियां हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही हैं. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर बंद होने लगे और ट्रेन के आने का खतरा सामने हो, तब ट्रक को ट्रैक से हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई.
इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे देखकर हैरान हैं. कुछ ही सेकंड में एक सामान्य रेलवे क्रॉसिंग जानलेवा स्थिति में बदल गई. ट्रक के सामने तेज रफ्तार ट्रेन थी और पीछे हटने का मौका लगभग खत्म हो चुका था. गनीमत यह रही कि ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों और ट्रक ड्राइवर की जान बच गई. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि रेलवे क्रॉसिंग पर छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. हादसे में जान तो नहीं गई, लेकिन इसका असर सैकड़ों ट्रेनों, हजारों यात्रियों और रेलवे को हुए लाखों रुपये के नुकसान के रूप में सामने आया. अब जांच का नतीजा ही बताएगा कि इस खतरनाक टक्कर के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होती है.