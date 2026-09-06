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रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गया ट्रेलर ट्रक! तेज रफ्तार ट्रेन ने 10 सेकंड में उड़ा दिए परखच्चे, खौफनाक Video Viral

पोलैंड में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेलर ट्रक ऐसी जगह फंस गया, जहां से कुछ ही सेकंड बाद करीब 300 यात्रियों से भरी इंटरसिटी ट्रेन गुजरने वाली थी. बैरियर के बीच फंसे ट्रक को हटाने की कोशिश नहीं हुई और तेज रफ्तार ट्रेन सीधे उसके पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 06, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:34 AM IST
रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गया ट्रेलर ट्रक! तेज रफ्तार ट्रेन ने 10 सेकंड में उड़ा दिए परखच्चे, खौफनाक Video Viral
Image Credit: पोलैंड रेलवे क्रॉसिंग हादसा! Image credit: X/@nanana365media

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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