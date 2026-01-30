Advertisement
मिट्टी के नीचे दबा था अरबों का राज; युद्ध के डर से दादा ने गाड़ दिया था खजाना, 80 साल बाद पोते ने खोदा तो फटी रह गईं सबकी आंखें

मिट्टी के नीचे दबा था अरबों का राज; युद्ध के डर से दादा ने गाड़ दिया था खजाना, 80 साल बाद पोते ने खोदा तो फटी रह गईं सबकी आंखें

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दादा द्वारा जमीन में छिपाया गया खजाना 80 साल बाद पोते को मिला. पिता के बनाए पुराने नक्शे के सहारे की गई खुदाई में सोने-चांदी के सिक्के और बर्तन निकले, जिनकी कीमत लाखों डॉलर आंकी जा रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:43 AM IST
मिट्टी के नीचे दबा था अरबों का राज; युद्ध के डर से दादा ने गाड़ दिया था खजाना, 80 साल बाद पोते ने खोदा तो फटी रह गईं सबकी आंखें

उपन्यासों और फिल्मों में छिपे खजाने की कहानियां अक्सर कल्पना लगती हैं, लेकिन कभी-कभी हकीकत इनसे भी ज्यादा चौंकाने वाली निकलती है. एक परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही याद, एक पुराना हाथ से बना नक्शा और भरोसे की ताकत ने ऐसा राज खोल दिया, जिसे समय ने करीब आठ दशक तक मिट्टी के नीचे छुपाकर रखा था. युद्ध के डर, बिछड़ते रिश्तों और छिनती जायदाद के बीच जो दौलत जमीन में गाड़ी गई थी, वह सिर्फ सोना-चांदी नहीं थी, बल्कि एक पूरे खानदान की कहानी थी. जब वर्षों बाद उस नक्शे पर भरोसा कर खुदाई शुरू हुई, तो सामने आया इतिहास, जिसने देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं.

युद्ध का डर और दबा हुआ खजाना

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हालात तेजी से बिगड़ रहे थे. साल 1939 में सोवियत सेना के बढ़ते खतरे ने जान ग्लाजेव्स्की के दादा एडम ग्लाजेव्स्की को अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया. उन्हें अंदेशा था कि उनकी हवेली और कीमती सामान लूट लिए जाएंगे. ऐसे में उन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और पारिवारिक जेवरात को जमीन में दफन कर दिया. मकसद सिर्फ इतना था कि हालात सामान्य होने पर वापस आकर इसे निकाला जाए. लेकिन जंग ने सब कुछ बदल दिया. परिवार बिखर गया, हवेली खंडहर में तब्दील हो गई और खजाना जमीन के नीचे ही दबा रह गया.

पिता की निशानी और हाथ से बना नक्शा

जंग के बाद एडम ग्लाजेव्स्की उस जगह कभी लौट नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपने बेटे गुस्ताव को खजाने के बारे में संकेत जरूर दिए. इन्हीं यादों और निशानियों के आधार पर गुस्ताव ने एक हाथ से बना नक्शा तैयार किया. यह नक्शा उनके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि परिवार की आखिरी उम्मीद था. गुस्ताव ने इसे पूरी जिंदगी संभालकर रखा और अपने बेटे जान को इसकी अहमियत बताई. समय बीतता गया, लोग इस कहानी को भूलते गए, लेकिन नक्शा सुरक्षित रहा. आखिरकार 69 साल की उम्र में जान ग्लाजेव्स्की ने इस नक्शे पर भरोसा करने का फैसला किया.

खुदाई और किस्मत की चमक

जब जान ने तय जगह पर खुदाई शुरू की, तो शुरुआत में कुछ खास नजर नहीं आया. लेकिन जैसे-जैसे मिट्टी गहराई से हटती गई, चमकती धातु ने सबको चौंका दिया. जमीन के नीचे से सोने के पुराने सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती सामान निकलने लगे. ये सिक्के 19वीं और 20वीं सदी के बताए जा रहे हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों डॉलर आंकी जा रही है. यह खोज सिर्फ आर्थिक रूप से बड़ी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी बेहद खास थी. यह खजाना साबित करता है कि जंग के जख्म और परिवार की विरासत पीढ़ियों तक जिंदा रहती है, बस सही वक्त और भरोसे की जरूरत होती है.

