UNO Reverse: PUC एक्सपायर है फाइन करो... पुलिस वाले से उसी की गाड़ी का फाइन कराने लगा ये शख्स और

Viral UNO Reverse Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बहुत से मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कई वीडियो में तो ऐसा लगता है जैसे गंगा उल्टी बह रही हो. जैसे कोई चूहा बिल्ली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए या कोई शेर हिरण से डरकर भागने लगे. इस ट्रेंड को सोशल मीडिया की भाषा में uno reverse कहते हैं, मतलब जहां सामान्य से उल्टा होता दिख जाए. जैसे आपने पुलिसकर्मियों को आम लोगों के चालान या फाइन करते देखा होगा, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि एक व्यक्ति पुलिसकर्मी से पुलिस वाले की बाइक का ही फाइन करने को कह रहा है. जी हां, ये शरारती अंदाज में पुलिस वाले से पूछता है कि आपके पास मशीन है आप फाइन नहीं मार सकते?

क्या कदम उठाता है ये शख्स?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स सड़क किनारे खड़े एक पुलिस वाले से बात कर रहा है और शरारती लहजे में उन्हीं की बाइक का फाइन करने के लिए कहता है. दरअसल, शख्स को पता चलता है कि पुलिस वाले भैया की बाइक का PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) एक्सपायर हो चुका है. इसके बाद वो शख्स इसको नजरअंदाज करने के बजाय, वह शांति से पुलिस अधिकारी की ओर इशारा करता है और शरारती अंदाज में कहता है कि पहले उसकी अपनी बाइक का चालान जारी किया जाए. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यूजर्स इस शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं. हालांकि ये हल्के-फुल्के अंदाज में वायरल हुआ है, लेकिन ये बताता है कि यातायात नियमों का पालन सबको करना चाहिए और ये नियम सब पर बराबर लागू होते हैं. इस वीडियो ने सबको हंसाने के अलावा, जवाबदेही, निष्पक्षता और सड़क पर कानून के समान रूप से लागू होने जैसे मुद्दों को भी चर्चा में जगह दी है.

यह भी पढ़ें: ससुर की अर्थी उठी तो बहू ने खोल लिया कैमरा, फूट-फूटकर रोने लगी तो भड़के यूजर्स! देखें Video

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बदला ले लिया भाई ने, पुलिस वाले बी लाइक: अब देख तू... अब देख बेता मिल कभी बिना हेलमेट के. दूसरे यूजर ने लिखा, ये तो हमारे यहां का रिपोर्टर है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @oc_.alpha.sp नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.