चलती कार के बोनट पर किया 'ऑरा फार्मिंग' वाला डांस, 10 लाख फॉलोअर्स वाली यूट्यूबर बोलीं- हमने 5 घंटे थाने में...

Aura Farming Dance Trend: नवी मुंबई के खारघर इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें 24 साल की नजमीन सुले (Nazmeen Sulde) एक चलती मर्सिडीज-बेंज कार के बोनट पर नंगे पैर डांस करती नजर आईं. इस खतरनाक स्टंट को देखकर लोग गुस्से में आ गए और पुलिस को टैग करके कार्रवाई की मांग करने लगे. बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स अल-फेश शेख (Al-fesh Shaikh) है, जो नजमीन का बॉयफ्रेंड है.

क्यों हुआ यह वीडियो वायरल?

नजमीन सुले ने सोशल मीडिया पर मशहूर ‘ऑरा फार्मिंग डांस’ ट्रेंड को फॉलो करते हुए यह स्टंट किया. यह डांस ट्रेंड इंडोनेशिया के 11 साल के बच्चे के एक वीडियो से शुरू हुआ था, जिसमें वह रेस के दौरान चलती नाव पर डांस करता दिखा था. नजमीन खुद एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 8.5 लाख फॉलोअर्स हैं.

@MumbaiPolice @MTPHereToHelp Can you please take strict action on this? These idiot instagrammers are setting up trends where people get influenced in the wrong Way..

her instagram id is -> nazmeen.sulde

Video shot in Kharghar, Navi Mumbai 410210. pic.twitter.com/wX84eklxqW

