साथ में छोटा बच्चा, सिर पर भारी गठरी, इस अंदाज में मदद करने पहुंचे पुलिस वाले

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जो दिल को छू जाते हैं. इन वीडियोज में लोग किसी जरूरतमंद या असहाय की मदद करते हैं. आपने भी ऐसे कई वीडियो देखे होंगे. ये वीडियोज समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाते हैं और दूसरों में भी मदद करने की भावना को जगाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें पुलिस वाले इस महिला की ऐसी मदद करते हैं कि वीडियो देखकर यूजर्स काफी तारीफ कर रहे हैं. आप भी ये वीडियो देखें.

कैसे मदद करते हैं पुलिस वाले?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और सामने से एक महिला छोटे से बच्चे के साथ आ रही है. महिला के सिर पर घास की दो बड़ी-बड़ी गठरी हैं. छोटे से मासूम ने भी अपने सिर पर घास रखी है और दोनों चल रहे हैं. पुलिस वालों की नजर इस महिला पर पड़ती है. पुलिस वाले इस महिला को गर्मी में सड़क पर इतनी भारी गठरी सिर पर रखकर ले जाते हुए नहीं देख पाते हैं. पुलिस वाले इस महिला की मदद करने की सोचते हैं और महिला के पास जाकर गाड़ी रोक देते हैं. इसके बाद वो महिला की गठरी गाड़ी में रखते हैं. महिला और बच्चे को भी गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं.

कहां लेकर जाते हैं ये पुलिस वाले?

पुलिस वाले इस महिला को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने जाते हैं. रास्ते में महिला पुलिस वालों को अपने घर का रास्ता बताती है और पुलिस वाले भी उस महिला को उसके घर के बाहर ही छोड़ते हैं. जब वे महिला के घर पहुंचते हैं तो घर के बाकी सदस्य पुलिस वालों को देखकर उनका धन्यवाद करने लगते हैं. पुलिस वाले खुद अपने हाथों से घास की गठरी को उठाकर घर के अंदर रखते हैं. इस दौरान घर में मौजूद छोटा-सा बच्चा पुलिस वालों के पैर छूता है. इसके बाद एक पुलिस वाला उस बच्चे को पैसे देता है और पूरा परिवार हाथ हिलाकर उन्हें विदा करता है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ashmalikupcop नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को हजारों यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भैया मैं भी आपको देखकर सबकी मदद करने लगा हूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "दिल से लव यू ब्रो, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहो भैया."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.