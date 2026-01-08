क्रिश का नहीं पुलिस का गाना सुन... सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुलिसकर्मी का वीडियो

Viral Video: पिछले कुछ दिनों से क्रिश का गाना सुनेगा वाला लड़का खूब वायरल है. धूम के नाम से फेमस हुए लड़के ने क्रिश के गाने को ट्रेंड में ला दिया. अब लोग क्रिश का गाना सुनेगा वाले डायलॉग के अंदाज में ही रील बना रहे हैं. कोई, शराबी का गाना सुना रहा है, कोई पति का गाना सुना रहा है. इस बार सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी ने पुलिस का गाना सुनाया है. चलिए वायरल वीडियो में सुनते हैं पुलिस का गाना.

ये था पुलिस का गाना

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कार में फ्रंट शीट पर बैठा पुलिस वाला कहता है कि पुलिस का गाना सुनेगा. इसके बाद वो गाना सुनाना शुरू करता है. वो गाकर कहता है, "हेलमेट ना लगाया और बाइक को दौड़ाया, सीट बेल्ट ना लगाया और कार को दौड़ाया. चालान तो कटेगा ना बेटा, तो आके दुनिया मैं भी अगर यातायात नियमों का पालन ना किया तो क्या किया." पुलिस वाले का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

ये वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @cop_mohit_gurjar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इस ट्रेंड के रियल विनर हो आप?

