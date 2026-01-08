क्रिश का नहीं पुलिस का गाना सुन... सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पुलिसकर्मी का वीडियो

Advertisement
Trending Video: 'क्रिश का गाना सुनेगा' के बाद अब पुलिस का गाना वायरल है. इस बार सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी ने पुलिस का गाना सुनाया है. चलिए वायरल वीडियो में सुनते हैं पुलिस का गाना.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:06 PM IST
Viral Video: पिछले कुछ दिनों से क्रिश का गाना सुनेगा वाला लड़का खूब वायरल है. धूम के नाम से फेमस हुए लड़के ने क्रिश के गाने को ट्रेंड में ला दिया. अब लोग क्रिश का गाना सुनेगा वाले डायलॉग के अंदाज में ही रील बना रहे हैं. कोई, शराबी का गाना सुना रहा है, कोई पति का गाना सुना रहा है. इस बार सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी ने पुलिस का गाना सुनाया है. चलिए वायरल वीडियो में सुनते हैं पुलिस का गाना.

ये था पुलिस का गाना
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कार में फ्रंट शीट पर बैठा पुलिस वाला कहता है कि पुलिस का गाना सुनेगा. इसके बाद वो गाना सुनाना शुरू करता है. वो गाकर कहता है, "हेलमेट ना लगाया और बाइक को दौड़ाया, सीट बेल्ट ना लगाया और कार को दौड़ाया. चालान तो कटेगा ना बेटा, तो आके दुनिया मैं भी अगर यातायात नियमों का पालन ना किया तो क्या किया." पुलिस वाले का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 
A post shared by Mohit kumar (@cop_mohit_gurjar)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
ये वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @cop_mohit_gurjar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इस ट्रेंड के रियल विनर हो आप?

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

police ka ganaviraltrending

