सड़क पर बैठी बुजुर्ग अम्मा को कोई नहीं पूछ रहा था, तभी अचानक पहुंचा एक पुलिसवाला- क्या हुआ आगे, जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी?

Police On Diwali Video: त्योहारों के मौसम में इंसानियत के कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिलों को छू जाते हैं. एक पुलिस अधिकारी ने दीवाली पर एक बुजुर्ग महिला से सारे मिट्टी के दीये खरीद लिए. इस दया और इंसानियत भरे वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:24 AM IST
Police Officer Won Heart: त्योहारों के मौसम में इंसानियत के कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिलों को छू जाते हैं. दीवाली जो रोशनी और कृतज्ञता का पर्व मानी जाती है, इस बार एक ऐसे वीडियो से जगमगाई जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिस के कुछ अफसरों ने एक बुजुर्ग अम्मा की जिंदगी में उजाला भर दिया और वो भी बस कुछ दीयों के जरिए.

कौन थी वो बुजुर्ग अम्मा, जिसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया था?

वीडियो में दिखाया गया है कि एक बुजुर्ग महिला पूरे दिन मिट्टी के दीये बेच रही थी, लेकिन कोई ग्राहक उसकी दुकान तक नहीं पहुंचा. शाम होते-होते जब वो निराश होकर बैठी थी, तभी थानेदार विजय गुप्ता और उनके साथी पहुंचे. उन्होंने बिना एक पल गंवाए अम्मा के सारे दीये खरीद लिए. @MeghUpdates नाम के अकाउंट ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “इस धनतेरस अम्मा के दीयों के कोई खरीदार नहीं थे. ये देखकर स्टेशन इंचार्ज विजय गुप्ता ने उनके सारे दीये खरीद लिए और न सिर्फ उनकी दुकान बल्कि उनका दिल भी रोशन कर दिया.” पोस्ट के साथ लोगों ने लिखा कि ये सच्ची ‘मेड-इन-इंडिया’ भावना का उदाहरण है.

 

 

आशीर्वाद में झलकता सच्चा प्यार क्यों था खास?

जब पुलिस अधिकारियों ने सारे दीये खरीदे, तो अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए. उन्होंने कहा, “बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहें, तुम लंबी उम्र जियो.” वीडियो के अंत में पुलिस अफसर उन्हें ₹1000 भी देते हैं. यह दृश्य न सिर्फ भावनात्मक था बल्कि इसने दिखा दिया कि दया की कोई कीमत नहीं होती. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने मानो एक नई उम्मीद जगा दी. एक यूजर ने लिखा, “विजय गुप्ता जैसे अधिकारी आज भी इंसानियत जिंदा रखे हुए हैं.” दूसरे ने कहा, “ये सिर्फ दीये नहीं थे, ये एक मां के आशीर्वाद का उजाला था.” तीसरे यूजर ने लिखा, “यही तो हमारे त्योहारों की असली भावना है- प्यार, संवेदना और विनम्रता.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

PoliceDiwali

