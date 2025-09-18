पुलिस की नौकरी छोड़कर ये लड़की क्यों बनी एडस्ट स्टार? वर्दी में बनाती ऐसे REELS, देखकर शरमा जाए
Hindi Newsजरा हटके

पुलिस की नौकरी हमेशा से एक गरिमामयी और सम्मानित पेशा माना जाता है. इसमें आना आसान नहीं होता और इसे लोग गर्व की बात मानते हैं. लेकिन ब्रिटेन की वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस की एक महिला अधिकारी ने जो रास्ता चुना, उसने सबको हैरान कर दिया.

 

Sep 18, 2025
पुलिस की नौकरी हमेशा से एक गरिमामयी और सम्मानित पेशा माना जाता है. इसमें आना आसान नहीं होता और इसे लोग गर्व की बात मानते हैं. लेकिन ब्रिटेन की वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस की एक महिला अधिकारी ने जो रास्ता चुना, उसने सबको हैरान कर दिया. पूर्व अधिकारी बेका ने अगस्त में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. उसके बाद उन्होंने एडल्ट कंटेंट बनाने की दुनिया में कदम रख लिया. हैरानी की बात यह है कि बेका अपने वीडियो में पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं. यही वजह है कि यह मामला और विवादास्पद बन गया.

यह भी पढ़ें: मियां-बीवी ने मिलकर बना डाला चलता-फिरता महल! कैसा दिखता है अंदर का नजारा? Video तो देखिए जरा

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहीं वायरल?

बेका ने खुद को सोशल मीडिया पर पुलिस ऑफिसर बॉनी ब्लू नाम से रीब्रांड किया है. इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 19,000 और टिकटॉक पर 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. कई वीडियो जिनमें वे पुलिस की वर्दी पहनती हैं वो वायरल हो चुके हैं. एक वीडियो में उन्होंने कैमरे से कहा, “मैं तैयार हूं पुलिस ऑफिसर बॉनी ब्लू बनने के लिए. मेरे 1,057 अपराधी कहां हैं 12 घंटे में?” इस बयान ने विवाद और बढ़ा दिया.

यह भी पढ़ें: आलू-गोभी नहीं, यहां कॉकरोच की सब्जी खाकर करते हैं पार्टी! क्यों खाना पसंद करते हैं लोग?

क्या पुलिस विभाग ने दी कोई सफाई?

सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं कि शायद बेका अब भी नौकरी कर रही हैं. इस पर वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया, “बेका अब हमारी सर्विस में नहीं हैं. उन्होंने अगस्त में इस्तीफा दे दिया था और सारी यूनिफॉर्म व उपकरण विभाग को लौटा दिए गए हैं.” इससे साफ हो गया कि वे अब पुलिस से जुड़ी नहीं हैं. लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोग हैरान हैं और सवाल कर रहे हैं, “क्या उन्हें अभी भी नौकरी मिली हुई है?” तो कुछ ने कहा, “ये पुलिस की गरिमा के खिलाफ है.” वहीं उनके सपोर्टर मानते हैं कि यह उनका निजी निर्णय है और उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने का अधिकार है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Becca (@beccaoffdutyy)

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

police officer

