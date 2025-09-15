बच्ची की खिलौना कार से सड़क पर निकला शख्स, लेकिन पुलिस ने पकड़ा तो खुला हैरान करने वाला राज
बच्ची की खिलौना कार से सड़क पर निकला शख्स, लेकिन पुलिस ने पकड़ा तो खुला हैरान करने वाला राज

Police Return Barbie Jeep: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही निलंबित था, सुबह की भीड़भाड़ में सड़क पर किसी कार या बाइक से नहीं बल्कि गुलाबी रंग की बार्बी टॉय जीप में घूमता पकड़ा गया.

 

Sep 15, 2025
Toy Car Driving Case: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही निलंबित था, सुबह की भीड़भाड़ में सड़क पर किसी कार या बाइक से नहीं बल्कि गुलाबी रंग की बार्बी टॉय जीप में घूमता पकड़ा गया. यह नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई और तुरंत उसे रोक लिया. लेकिन इसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने लोगों को हंसी और हैरानी दोनों में डाल दिया.

यह भी पढ़ें: मुंबई या चेन्नई नहीं, बल्कि दुबई… क्यों वायरल हुआ आधी रात को अकेली घूमती लड़की का वीडियो?

आखिर यह बार्बी जीप कहां से आई?

दरअसल, आरोपी शख्स ने यह छोटी सी बैटरी से चलने वाली जीप अपनी रूममेट की बेटी से उधार ली थी. पुलिस ने बाद में यह खिलौना वाहन बच्ची को वापस कर दिया. हालांकि, उसके मालिक को कानून तोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा. 5 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे, प्रिंस जॉर्ज शहर की व्यस्त सड़क पर जब यह छोटी जीप गुजरी तो पुलिस की नजर उस पर पड़ गई. अधिकारियों ने कहा कि यह न सिर्फ चालक की बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा थी, क्योंकि कोई भी ड्राइवर सड़क पर इतने छोटे वाहन की उम्मीद नहीं करता.

ड्राइवर ने क्या सफाई दी?

पकड़े गए शख्स का नाम कैस्पर लिंकन है. उसने स्थानीय मीडिया को बताया कि वह बस एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहा था. उसने कहा कि उसने उस सुबह शराब नहीं पी थी और उसे लगा कि बार्बी जीप चलाने पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. उसका बयान था, “मुझे नहीं लगा था कि बार्बी ट्रक में भी DUI (ड्रिंक एंड ड्राइव केस) हो सकता है. ये कोई तेज रफ्तार पीछा तो नहीं था, मैंने हाथ से सिग्नल देकर ही सड़क पार की थी.”

यह भी पढ़ें: न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए बना था गुप्त बंकर, आज बन गया यहां का सबसे आलीशान पार्टी पैलेस

पुलिस की जांच में क्या निकला?

पुलिस का मानना था कि लिंकन शराब के नशे में हो सकता है. जब उसका ब्रेथ टेस्ट लिया गया तो दोनों सैंपल लीगल लिमिट से ऊपर निकले. यानि उसने नियम तोड़ा था. यही नहीं, कनाडाई कानून के मुताबिक कोई भी ऐसा वाहन जो पूरी तरह से आपकी मांसपेशियों से न चलता हो, उसे मोटर वाहन माना जाता है. ऐसे में लाइसेंस और इंश्योरेंस ज़रूरी होता है, जबकि लिंकन का लाइसेंस पहले से ही सस्पेंड था.

लिंकन को 90 दिन का बैन झेलना पड़ेगा और दिसंबर में उसे अदालत में पेश होना है. पुलिस ने साफ कहा कि उसके इस कदम से बाकी ड्राइवरों को भी परेशानी हुई, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ियों की दिशा बदलनी पड़ी. छोटे आकार और कम स्पीड की यह जीप सड़क पर खतरा साबित हो सकती थी. यह वाकया भले ही लोगों को मजाकिया लगे, लेकिन यह दिखाता है कि कानून किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता. चाहे आप बड़ी कार चला रहे हों या खिलौने की जीप, अगर आप शराब पीकर या बिना लाइसेंस सड़क पर निकलते हैं, तो गिरफ्तारी तय है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

