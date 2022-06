पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकी गाड़ी, अचानक बाहर निकल आया ये अजीबोगरीब जानवर; डरकर हुआ ये हाल

Police Find Unusual Passenger In Front Seat: एक स्कॉटिश पुलिस अधिकारी (Scottish Police Officer) सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों का डेली रूटीन जांच कर रहा था. सड़क पर उसे एक अजीबोगरीब गाड़ी नजर आई, जिसमें कोई जानवर बैठा हुआ था. जांच के लिए जैसे ही उसने गाड़ी को रोकी तो वह दंग रह गया, क्योंकि उस गाड़ी में एक अल्पाका (Alpaca) बैठा हुआ था. बताते चले कि अल्पाका भेंड का ही एक प्रजाति है जो यूरोपियन देशों में पाए जाते हैं. फिलहाल, बाद में अल्पाका को देखकर पुलिस अधिकारी ने कई तस्वीरें क्लिक कराई.

ट्विटर पर इस तस्वीर को साझा करते हुए फोर्थ वैली पुलिस (Forth Valley Police) ने बताया कि पुलिस ने जांच के लिए स्टर्लिंग के क्रेगफोर्थ में एक ब्लैक एस्टेट कार (Black Estate Car) को रोका. पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'फोर्थ वैली में सुबह-सुबह रूटीन चेकअप किया जा रहा था. कई सारी गाड़ियों की जांच की गई, लेकिन एक गाड़ी में हमें अनयुजुअल पैसेंजर (असामान्य यात्री) दिखाई दिया. कभी-कभी ऐसा देखना मजेदार होता है. हालांकि, कुछ लोगों को रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करते हुए देखना अच्छा लगा.'

#ForthValleyRP conducted a road check this morning at Craigforth. #OperationScrutinise. Various vehicles defects were discovered along with some unusual passengers. Some of those engaged were more appreciative of our Road Safety advice than others! pic.twitter.com/Dzc6hkzlB0

— Forth Valley Police (@ForthValPolice) June 6, 2022