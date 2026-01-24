मंत्री के काफिले के लिए पुलिस ने रोका ट्रैफिक, इस शख्स ने दिखाई हिम्मत; बोला- भगवान नहीं...

Ministers Convoy Video: मंत्री का काफिला निकलना था जिसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया. इस दौरान एक शख्स गाड़ी से निकलता है और पुलिस से कहता है, "रास्ता खोलो, मंत्री भगवान नहीं है." अब ये वीडियो वायरल हो रहा है लोग इस शख्स की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.
Viral Video: राजनेता जनता की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन जब क्या हो जब राजनेता ही जनता के लिए मुसीबत बन जाएं. मंत्री के काफिले के लिए प्रशासन के द्वारा रोड खाली करा दी जाती है जिससे जनता जाम में फंसी रहती है और मंत्री जी के गुजरने का इंतजार करती रहती है. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने हिम्मत दिखाई और पुलिस वालों से बोला, "गाड़ी में मरीज है आप रास्ता खोलो." इसके बाद पुलिस एक्शन में दिखाई दी. वीडियो में देखें इसके अलावा इस शख्स ने मंत्री को लेकर क्या कहा.
मंत्री पर क्यों भड़का ये शख्स?
वायरल वीडियो में दिखता है कि एक शख्स पुलिसकर्मियों के पास जाता है और पूछता है, "क्या ये पूरा रोड ऐसे ही जाम हो जाएगा? किसी को होस्पिटल जाना है किसी को कहीं ओर जाना है." इसके बाद वो तीखे तेवर में आकर कहता है, "मंत्री हमारे लिए सहूलियत हैं या हमारे लिए दुर्दशा हैं." इस दौरान पुलिस वाले भी शख्स की बातों और सवालों से सहमत नजर आते हैं. पुलिस को नरम देश शख्स कहता है, "आपसे नहीं कह रहा हूं. आप तो आदेश का पालन कर रहे हैं. मैं तो इन नेताओं से पूछ रहा हूं क्या यही दुर्दशा करने के लिए बने हुए हैं." इसके बाद वो शख्स पुलिसकर्मियों से रोड खुलवाने के लिए कहता है और कहता है, "गाड़ी में मरीज बैठा हुआ है मर जाएंगे. मंत्री आएंगे साइड से चले जाएंगे. मंत्री कोई भगवान नहीं है हम ने ही पैदा किए हैं ये मंत्री." वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "22 जनवरी 2026 को गाड़ियों का लंबा जाम वजह मंत्री जी आ रहे हैं. अधिकारियों की सांस फूल रही है जनता रोड पर बिलख रही है अधिकारी परेशान, जनता परेशान... मंत्री हो या प्रधानमंत्री तुम जनता का खून पीने के लिए नहीं बने हो."
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @narendrasingh5095 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूजर्स अंकल की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये सब कैमरे का पॉवर है." दूसरे यूजर ने लिखा, "जनमा को गुलामी करने की आदत पड़ गई है." तीसरे यूजर ने लिखा, "आपकी बात नहीं तो सबका दिल जीत लिया सर जी आप जैसे लोग दुनिया में शायद हर जगह मिले ऐसा शायद है"
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.