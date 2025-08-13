पुलिस वाले चाचा ने महिला के साथ बनाई अजीबोगरीब रील, लोग बोले - 'ये सब क्या-क्या देखना पड़ रहा है'
जरा हटके

पुलिस वाले चाचा ने महिला के साथ बनाई अजीबोगरीब रील, लोग बोले - 'ये सब क्या-क्या देखना पड़ रहा है'

Police Viral Reel: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला रोते हुए रील बनाती दिख रही है. जहां वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की वर्दी पहने एक चाचा गाड़ी चला रहे हैं और महिला सिगरेट पी रही है. बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना भी बज रहा है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:23 PM IST
Police Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर पुलिसवालों के भी कई वीडियो काफी वायरल होते हैं. कई बार ये वीडियो उनकी अच्छी ड्यूटी दिखाते हैं तो कई बार कुछ मजाकिया वीडियो भी सामने आते हैं. ऐसा ही एक अनोखा वीडियो आजकल इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल इसमें एक पुलिस वाले अंकल एक महिला के साथ रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जहां वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया है. 

महिला के साथ बनाई रील
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो इतना अलग है कि लोग इसे देखकर हैरान हैं. दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिस वाले चाचा खाकी वर्दी में हैं और उनके बगल में एक महिला बैठी हुई है, जिसकी उम्र अंकल से काफी कम है. वर्दी पहने अंकल को गाड़ी चलाते देखा जा सकता है. वीडियो में महिला बहुत भावुक दिख रही है और रो रही है. बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है. वहीं वीडियो में एक चौंकाने वाली बात यह है कि महिला रोते-रोते सिगरेट पी रही है. 

लोगों ने क्या दी प्रतिक्रिया?
यह वीडियो सोशल मीडिया पर @WaleAyodhy70737 नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां खबर लिखे जाने तक वीडियो को 97.6K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं कई यूजर्स ने जमकर कमेंट्स भी किए हैं. वीडियो पर एक यूदर ने लिखा- ये सब क्या क्या देखने को मिल रहा है. इसी तरह से लोग वीडियो देखने के बाद तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- बुढ़ापे में पुलिस वाले चिचा वर्दी पहनकर अपनी पतोह के साथ रील बना रहे हैं. बस एक बार आपकी हिस्टरी मिल जाए फिर जो होगा प्रशासन जाने. हालांकि यह रील किसने बनाई और इसका असली मकसद क्या है, यह तो स्पष्ट नहीं है और Zee News भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

police with lady viral videoViral News

