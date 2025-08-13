पुलिस वाले चाचा ने महिला के साथ बनाई अजीबोगरीब रील, लोग बोले - 'ये सब क्या-क्या देखना पड़ रहा है'

Police Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर पुलिसवालों के भी कई वीडियो काफी वायरल होते हैं. कई बार ये वीडियो उनकी अच्छी ड्यूटी दिखाते हैं तो कई बार कुछ मजाकिया वीडियो भी सामने आते हैं. ऐसा ही एक अनोखा वीडियो आजकल इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल इसमें एक पुलिस वाले अंकल एक महिला के साथ रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जहां वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया है.

महिला के साथ बनाई रील

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो इतना अलग है कि लोग इसे देखकर हैरान हैं. दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिस वाले चाचा खाकी वर्दी में हैं और उनके बगल में एक महिला बैठी हुई है, जिसकी उम्र अंकल से काफी कम है. वर्दी पहने अंकल को गाड़ी चलाते देखा जा सकता है. वीडियो में महिला बहुत भावुक दिख रही है और रो रही है. बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है. वहीं वीडियो में एक चौंकाने वाली बात यह है कि महिला रोते-रोते सिगरेट पी रही है.

बुढ़ापे में पुलिस वाले चिचा वर्दी पहनकर अपनी पतोह के साथ रील बना रहे है। बस एक बार आपकी हिस्टरी मिल जाए फिर जो होगा प्रशासन जाने। pic.twitter.com/e8RmyGlrsN — AYODHYA WALE (@WaleAyodhy70737) August 12, 2025

लोगों ने क्या दी प्रतिक्रिया?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर @WaleAyodhy70737 नाम के एक्स यूजर ने शेयर किया है. जहां खबर लिखे जाने तक वीडियो को 97.6K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं कई यूजर्स ने जमकर कमेंट्स भी किए हैं. वीडियो पर एक यूदर ने लिखा- ये सब क्या क्या देखने को मिल रहा है. इसी तरह से लोग वीडियो देखने के बाद तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- बुढ़ापे में पुलिस वाले चिचा वर्दी पहनकर अपनी पतोह के साथ रील बना रहे हैं. बस एक बार आपकी हिस्टरी मिल जाए फिर जो होगा प्रशासन जाने. हालांकि यह रील किसने बनाई और इसका असली मकसद क्या है, यह तो स्पष्ट नहीं है और Zee News भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है.