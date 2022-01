पुलिसवाले ने 'बाजीराव सिंघम' स्टाइल में चोर को जमकर दौड़ाया, फिर बीच सड़क पर यूं धर दबोचा

फिल्म की सीन की तरह एक मंगलुरु पुलिसकर्मी ने चोर का तब तक पीछा किया, जब तक वह पकड़ा नहीं गया. शहर के गलियों और सड़कों पर जमकर दौड़ाने के बाद पुलिस ने मोबाइल फोन चुराने वाले एक शख्स को धर दबोचा. घटना बुधवार की है जब पुलिस को सूचना मिली कि नेहरू मैदान के पास कुछ अपराधी एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी कर फरार हो गए. इसके तुरंत बाद, पुलिस हरकत में आई, अपनी कार से नीचे उतरी और असली सिंघम स्टाइल में अपराधी का पीछा करना शुरू कर दिया.

बिना हिम्मत हारे पुलिसकर्मी उसके पीछे-पीछे दौड़ता रहा. संकरी गलियों और चौड़ी सड़कों से पीछा करने के बाद पुलिसकर्मी ने आखिरकार अपराधी को पकड़ लिया. उसने अपराधी को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गया. कुछ ही देर में उसके साथी भी वहां पहुंच गए और अपराधी को उठा ले गए. पूरा सीन देने के बाद ऐसा लगेगा कि यह तो किसी फिल्म की शूटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं था. पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए अपनी जान झोंक दी.

Robbery offender cought within 10 mins of offence by chasing him though the city. Hats off to varun Mangalore city police.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವರುಣ್ ರವರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು. pic.twitter.com/SqmzVv77Cj

— Shashi Kumar CP mangaluru (@ShashiK85532199) January 13, 2022