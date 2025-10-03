Advertisement
जब थके चायवाले की जगह पुलिसवाले ने उठाई केतली और परोस दी चाय, तो क्यों हर किसी की आंखें भर आईं?

Policeman Tea Seller: ट्रेन में थके हुए चायवाले की जगह एक पुलिसवाले ने मुसाफिरों को चाय परोसकर इंसानियत की मिसाल पेश की. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर लाखों दिलों को छू गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:21 PM IST
Train Passengers: ट्रेन के एक कोच में यात्रियों ने अनोखा नजारा देखा. घंटों चाय बेचते-बेचते थका हुआ चायवाला सीट पर बैठते ही नींद में डूब गया. उसकी केतली पास में रखी थी और पेपर कप सीट पर ही पड़े थे. इसी बीच एक पुलिसवाले ने उसे सोता देखा और इंसानियत का ऐसा सबक दिया, जिसे देखकर सभी मुस्कुरा उठे. पुलिसकर्मी ने सोते हुए चायवाले को जगाने के बजाय खुद उसकी केतली उठाई और यात्रियों को चाय बेचनी शुरू कर दी. वीडियो में साफ दिखता है कि वह संकरे रास्ते से गुजरते हुए मुसाफिरों से गर्मजोशी से बातें कर रहा है और मुस्कान के साथ चाय परोस रहा है.

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

जब चायवाले की नींद खुली तो उसका रिएक्शन कैसा था?

कुछ देर बाद चायवाला जागा और घबराकर अपनी केतली खोजने लगा. अचानक उसने देखा कि उसकी जगह पुलिसवाला ही चाय परोस रहा है. पहले तो वह सकपका गया, लेकिन फिर पास जाकर पुलिसकर्मी से केतली मांगी. पुलिसवाले ने प्यार से कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं और उसके साथ चाय परोसते रहे. वीडियो के अंत में पुलिसकर्मी ने सारी कमाई चायवाले को लौटा दी. पहले चायवाला झिझका, लेकिन पुलिसवाले ने चुपके से पैसे उसकी जेब में डाल दिए और फिर उसे गले लगा लिया. इस पल ने हर किसी को यह एहसास दिलाया कि असली हीरो वर्दी से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं.

 

 

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को क्यों मिला इतना प्यार?

वीडियो में लिखा था, “इस पल ने साबित कर दिया कि अच्छाई अब भी जिंदा है.” यह वीडियो इंटरनेट पर धड़ाधड़ वायरल हो गया और लोगों ने जमकर तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, “भगवान अलग-अलग रूप में मदद करने आते हैं, और यह इंसानियत का सबसे खूबसूरत उदाहरण है.” जहां लाखों लोगों ने इसे भावुक पल माना, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सोशल एक्सपेरिमेंट बताया. एक ने लिखा, “कहीं यह सिर्फ सोशल मीडिया के लिए तो नहीं?” किसी ने इसे ऑस्कर-लेवल एक्टिंग कहा. फिर भी वीडियो ने अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं और इंसानियत पर लोगों का विश्वास मजबूत किया है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;