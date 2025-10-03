जब थके चायवाले की जगह पुलिसवाले ने उठाई केतली और परोस दी चाय, तो क्यों हर किसी की आंखें भर आईं?

Train Passengers: ट्रेन के एक कोच में यात्रियों ने अनोखा नजारा देखा. घंटों चाय बेचते-बेचते थका हुआ चायवाला सीट पर बैठते ही नींद में डूब गया. उसकी केतली पास में रखी थी और पेपर कप सीट पर ही पड़े थे. इसी बीच एक पुलिसवाले ने उसे सोता देखा और इंसानियत का ऐसा सबक दिया, जिसे देखकर सभी मुस्कुरा उठे. पुलिसकर्मी ने सोते हुए चायवाले को जगाने के बजाय खुद उसकी केतली उठाई और यात्रियों को चाय बेचनी शुरू कर दी. वीडियो में साफ दिखता है कि वह संकरे रास्ते से गुजरते हुए मुसाफिरों से गर्मजोशी से बातें कर रहा है और मुस्कान के साथ चाय परोस रहा है.

जब चायवाले की नींद खुली तो उसका रिएक्शन कैसा था?

कुछ देर बाद चायवाला जागा और घबराकर अपनी केतली खोजने लगा. अचानक उसने देखा कि उसकी जगह पुलिसवाला ही चाय परोस रहा है. पहले तो वह सकपका गया, लेकिन फिर पास जाकर पुलिसकर्मी से केतली मांगी. पुलिसवाले ने प्यार से कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं और उसके साथ चाय परोसते रहे. वीडियो के अंत में पुलिसकर्मी ने सारी कमाई चायवाले को लौटा दी. पहले चायवाला झिझका, लेकिन पुलिसवाले ने चुपके से पैसे उसकी जेब में डाल दिए और फिर उसे गले लगा लिया. इस पल ने हर किसी को यह एहसास दिलाया कि असली हीरो वर्दी से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को क्यों मिला इतना प्यार?

वीडियो में लिखा था, “इस पल ने साबित कर दिया कि अच्छाई अब भी जिंदा है.” यह वीडियो इंटरनेट पर धड़ाधड़ वायरल हो गया और लोगों ने जमकर तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, “भगवान अलग-अलग रूप में मदद करने आते हैं, और यह इंसानियत का सबसे खूबसूरत उदाहरण है.” जहां लाखों लोगों ने इसे भावुक पल माना, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सोशल एक्सपेरिमेंट बताया. एक ने लिखा, “कहीं यह सिर्फ सोशल मीडिया के लिए तो नहीं?” किसी ने इसे ऑस्कर-लेवल एक्टिंग कहा. फिर भी वीडियो ने अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं और इंसानियत पर लोगों का विश्वास मजबूत किया है.

