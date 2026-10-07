'भारत को सिर्फ गंदगी से मत देखिए': पोलिश क्रिएटर ने दिखाया देश का खूबसूरत चेहरा, लंदन-पोलैंड की भी खोली पोल

किसी देश को समझने के लिए क्या सिर्फ उसकी सबसे खराब तस्वीर देखना काफी है? अगर सड़क पर कचरा दिखाई दे तो क्या पूरा शहर गंदा हो जाता है? और अगर किसी जगह की एक खूबसूरत फोटो सामने आ जाए तो क्या वहां कोई परेशानी नहीं होती? इसी सवाल को एक पोलिश कंटेंट क्रिएटर ने अपने वायरल वीडियो के जरिए उठाया है.
इंस्टाग्राम पर 'Maya On Chai' नाम से मौजूद क्रिएटर ने भारत, लंदन और पोलैंड को एक ही अंदाज में दिखाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो की शुरुआत भारत से होती है. स्क्रीन पर ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिनमें सड़क किनारे कचरा और गंदगी नजर आती है. इसके साथ ही सवाल लिखा आता है, "India is dirty and disgusting?" यानी क्या भारत गंदा और खराब है? लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती.
भारत की गंदगी वाली तस्वीरों के तुरंत बाद वीडियो का पूरा माहौल बदल जाता है. अब वही भारत खूबसूरत जगहों, शानदार नजारों, साफ-सुथरी लोकेशन और प्राकृतिक खूबसूरती के साथ दिखाई देता है. यही इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है. क्रिएटर भारत को सिर्फ खूबसूरत बताने की कोशिश नहीं करती, बल्कि पहले उसकी एक खराब तस्वीर दिखाती है और फिर दूसरी तस्वीर सामने रख देती है. इसका मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की सिर्फ कचरे वाली तस्वीरें देखेगा तो उसके मन में देश की एक अलग छवि बनेगी. लेकिन अगर उसे सिर्फ खूबसूरत जगहों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो उसकी राय बिल्कुल दूसरी हो सकती है.
वीडियो में भारत के बाद क्रिएटर का फोकस लंदन पर चला जाता है. यहां भी बिल्कुल वही तरीका अपनाया गया है. पहले लंदन की ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिन्हें देखकर किसी भी पर्यटक का मन वहां जाने का कर सकता है. साफ सड़कें, खूबसूरत इमारतें और शहर के जाने-पहचाने नजारे वीडियो में लंदन की एक शानदार तस्वीर पेश करते हैं. लेकिन इसके बाद वह उस लंदन की तस्वीर दिखाती है, जो अक्सर ट्रैवल पोस्ट और पोस्टकार्ड वाली जगहों में दिखाई नहीं देता. इसमें सड़क पर पड़ा कचरा और गंदगी वाली तस्वीरें सामने आती हैं. मतलब जिस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत और चर्चित शहरों में गिना जाता है, वहां भी हर जगह एक जैसी तस्वीर नहीं है.
Maya यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने इसी तरह अपने देश पोलैंड को भी दिखाया. उनके वीडियो में एक तरफ पोलैंड की खूबसूरत जगहें दिखाई गईं. इसके बाद दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें रखी गईं, जिनमें गंदगी और कचरा नजर आ रहा था. यह हिस्सा खास इसलिए था क्योंकि क्रिएटर खुद पोलैंड से हैं. उन्होंने भारत की तुलना सिर्फ पश्चिमी देशों से करके यह बताने की कोशिश नहीं की कि भारत बेहतर है. बल्कि अपने देश को भी उसी पैमाने पर रखा. इस वीडियो का मकसद किसी एक देश को अच्छा या दूसरे को खराब साबित करना नहीं था. असली बात यह थी कि किसी भी जगह की तस्वीर इस बात पर निर्भर करती है कि आप देखना क्या चाहते हैं.
वीडियो में तीनों जगहों को जिस तरह एक के बाद एक दिखाया गया है, उससे एक बात काफी साफ निकलकर आती है. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर या देश हो, जहां हर सड़क खूबसूरत हो और हर कोना साफ हो. हर जगह अच्छी चीजें हैं और हर जगह कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, जिन्हें लोग कैमरे के सामने दिखाना पसंद नहीं करते. भारत के मामले में यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है. सोशल मीडिया पर भारत की तस्वीर कभी उसकी गरीबी, भीड़ और गंदगी से बनाई जाती है तो कभी मंदिरों, पहाड़ों, समुद्र, खान-पान, संस्कृति और लोगों की गर्मजोशी से. दोनों तस्वीरें अपने-अपने तरीके से सही हो सकती हैं. सवाल यह है कि दुनिया के सामने कौन सी तस्वीर ज्यादा दिखाई जा रही है.
Maya का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ और इसे 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट भी किए. खासकर भारतीय यूजर्स ने क्रिएटर की इस कोशिश की तारीफ की कि उसने भारत को सिर्फ एक नजरिए से दिखाने के बजाय दोनों पहलू सामने रखे. एक भारतीय यूजर ने लिखा कि एक भारतीय होने के नाते वह इस मैसेज से सहमत है और क्रिएटर ने वह बात बेहतर तरीके से समझाई, जिसे भारतीय शायद खुद इतनी आसानी से नहीं समझा पाते. एक दूसरे यूजर ने कहा कि पहली बार किसी विदेशी क्रिएटर ने भारत की दो अलग-अलग तस्वीरें एक साथ दिखाईं, नहीं तो कई विदेशी क्रिएटर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं. वहीं एक यूजर ने इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत को दुनिया में अक्सर आसानी से निशाना बनाया जाता है और इसी वजह से पश्चिमी देशों में भारत को लेकर एकतरफा राय बन जाती है.
Maya खुद को सोशल मीडिया पर 'Polish girl living Desi life' के तौर पर बताती हैं. यही वजह है कि भारत को लेकर उनकी बात भारतीय दर्शकों को और ज्यादा पसंद आई. दरअसल, जब कोई भारतीय अपने देश की अच्छाइयों की बात करता है तो कई बार लोग उसे देशभक्ति या अपने देश की तारीफ के चश्मे से देखने लगते हैं. लेकिन जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत की दूसरी तस्वीर दिखाता है तो उसका असर अलग होता है. हालांकि, इस वीडियो को भारत की हर समस्या को नकारने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. भारत में गंदगी एक वास्तविक समस्या है और कई शहरों में सफाई की स्थिति सुधारने की जरूरत है. लेकिन उसी आधार पर पूरे देश की तस्वीर तय कर देना भी सही नहीं होगा.
इस वीडियो की सबसे दिलचस्प बात यही है कि कुछ लोग इसे भारत की तारीफ के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन असल में इसका मैसेज इससे कहीं बड़ा है. Maya ने भारत के बाद लंदन और पोलैंड को भी उसी तरीके से दिखाया. इससे वीडियो किसी एक देश के पक्ष में खड़ा होने के बजाय उस सोच पर सवाल करता है, जिसमें हम किसी जगह को कुछ चुनिंदा तस्वीरों के आधार पर जज कर लेते हैं. इंटरनेट के दौर में यह और भी आसान हो गया है. कोई व्यक्ति किसी शहर में कुछ घंटे बिताता है, कुछ वीडियो बनाता है और वही फुटेज हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. देखने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि कैमरे के फ्रेम के बाहर भी एक पूरी दुनिया मौजूद है.
वीडियो के अंत में क्रिएटर एक छोटी सी बात कहती हैं, लेकिन पूरी कहानी उसी में सिमट जाती है. उनका कहना है कि हर देश का एक दूसरा पहलू होता है. बस यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को कौन सा पहलू दिखाना चुनते हैं. शायद यही इस वीडियो की असली वजह है कि लोग इसे सिर्फ भारत की तारीफ वाला वीडियो नहीं मान रहे, बल्कि एक ऐसे सवाल के तौर पर देख रहे हैं, जो हर जगह पर लागू होता है. भारत में गंदगी है, लेकिन भारत सिर्फ गंदगी नहीं है. लंदन खूबसूरत है, लेकिन लंदन सिर्फ खूबसूरत तस्वीरों का शहर नहीं है. पोलैंड की अपनी खूबसूरती है, लेकिन वहां भी हर जगह कैमरे के लिए परफेक्ट नहीं है. सोशल मीडिया पर किसी देश की छवि बनाने के लिए कुछ तस्वीरें काफी हो सकती हैं, लेकिन किसी देश को समझने के लिए शायद उससे कहीं ज्यादा तस्वीरें देखनी पड़ती हैं.