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'भारत को सिर्फ गंदगी से मत देखिए': पोलिश क्रिएटर ने दिखाया देश का खूबसूरत चेहरा, लंदन-पोलैंड की भी खोली पोल

सोशल मीडिया पर एक पोलिश कंटेंट क्रिएटर का वीडियो इस समय चर्चा में है, जिसमें उसने भारत को लेकर बनी एकतरफा सोच पर सवाल उठाया है. पहले वह अपने वीडियो में भारत की गंदगी और कचरे वाली तस्वीरें दिखाती हैं, फिर वह देश की सबसे खूबसूरत जगहों की तस्वीरें भी दिखाती हैं. इसके बाद क्रिएटर लंदन और पोलैंड की भी साफ-सुथरी और गंदी, दोनों तरह की तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि सिर्फ भारत को गंदा कहना ठीक नहीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 07, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 07:30 AM IST
'भारत को सिर्फ गंदगी से मत देखिए': पोलिश क्रिएटर ने दिखाया देश का खूबसूरत चेहरा, लंदन-पोलैंड की भी खोली पोल
Image Credit: Image credit: instagram/@mayaonchai

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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