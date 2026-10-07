'भारत को सिर्फ गंदगी से मत देखिए': पोलिश क्रिएटर ने दिखाया देश का खूबसूरत चेहरा, लंदन-पोलैंड की भी खोली पोल

Maya का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ और इसे 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट भी किए. खासकर भारतीय यूजर्स ने क्रिएटर की इस कोशिश की तारीफ की कि उसने भारत को सिर्फ एक नजरिए से दिखाने के बजाय दोनों पहलू सामने रखे. एक भारतीय यूजर ने लिखा कि एक भारतीय होने के नाते वह इस मैसेज से सहमत है और क्रिएटर ने वह बात बेहतर तरीके से समझाई, जिसे भारतीय शायद खुद इतनी आसानी से नहीं समझा पाते. एक दूसरे यूजर ने कहा कि पहली बार किसी विदेशी क्रिएटर ने भारत की दो अलग-अलग तस्वीरें एक साथ दिखाईं, नहीं तो कई विदेशी क्रिएटर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं. वहीं एक यूजर ने इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत को दुनिया में अक्सर आसानी से निशाना बनाया जाता है और इसी वजह से पश्चिमी देशों में भारत को लेकर एकतरफा राय बन जाती है.