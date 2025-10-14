Advertisement
Google Maps ने कहा ‘सीधे जाओ’ तो लड़की चली गई नाले में! नहर में गिर गई टूरिस्ट, Video वायरल

Polish Tourist: वेनिस में एक पोलिश टूरिस्ट का वीडियो वायरल हो गया जब वह Google Maps के निर्देशों का पालन करते हुए गलती से नहर में गिर गई. फोन में व्यस्त महिला के गिरने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:09 PM IST
Google Maps Fail: इटली के खूबसूरत शहर वेनिस (Venice) में एक चौंकाने वाला हादसा कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में पोलिश टूरिस्ट विक्टोरिया गुजेंडा फोन में व्यस्त होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आती हैं और अचानक फिसलकर सीधे नहर में गिर जाती हैं. वेनिस के टूर साइट्स का कहना है कि Google Maps इस शहर में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है. यहां की गलियां बेहद जटिल हैं नहरों से घिरी, टेढ़ी-मेढ़ी और कई बार बिना किसी रास्ते के अचानक खत्म हो जाती हैं. कई बार गूगल मैप लोगों को ऐसे रास्ते दिखा देता है जो वास्तव में पानी में खत्म होते हैं.

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो के टेक्स्ट में लिखा है, “जब गूगल मैप कहे सीधे जाओ, पर तुम वेनिस में हो!” वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर यूज़र्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा, “भला वो सोच क्या रही थी जब पानी की तरफ जा रही थी?” दूसरे ने लिखा, “शायद अब लोगों को GPS पर भरोसा करने के बजाय अपनी आंखें खोलनी चाहिए.” जबकि तीसरे यूजर ने कहा, “बेचारी लड़की शायद सिर्फ क्यूट वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन फिसलकर पानी में गिर गई.”

देखें वीडियो-

 

क्यों मुश्किल है वेनिस में नेविगेशन?

वेनिस में सैस्तिएरी (Sestieri) नाम के अलग-अलग जिलों की व्यवस्था है, जिनकी गली नंबरिंग बेहद उलझी हुई होती है. कई जगहों पर पानी से बंद रास्ते, तंग गलियां और नकली पुल हैं जो असल में पार नहीं किए जा सकते. ऊपर से बदलते हुए पानी के स्तर की वजह से कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं, जिन्हें गूगल मैप पहचान नहीं पाता. टूर ऑपरेटर टूर लीडर वेनिस के मुताबिक, “गूगल मैप्स अक्सर ऐसे रास्ते दिखा देता है जो असल में मौजूद ही नहीं होते. कई बार टूरिस्ट खुद को नहर के किनारे खड़ा पाते हैं, जहां कोई पुल ही नहीं होता.” वेनिस की संकरी गलियां और नहरें पहले भी कई टूरिस्टों को ऐसे कॉमिक हादसों में फंसा चुकी हैं.

क्या वेनिस घूमने वालों को अब गूगल मैप छोड़ देना चाहिए?

कई ट्रैवल वेबसाइट्स सलाह देती हैं कि वेनिस में घूमने वालों को गूगल मैप्स की जगह असली गाइड या पेपर मैप का इस्तेमाल करना चाहिए. यहां के लिए खास ऐप्स मौजूद हैं जो नहरों और पुलों के असली रास्ते बताते हैं. तो अगली बार अगर आप वेनिस जा रहे हैं, तो याद रखें, “गूगल कहे सीधे जाओ” तो थोड़ा ठहरिए, कहीं आप भी नहर में न उतर जाएं!

