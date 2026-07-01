'मुझे भारत से प्यार है'... भारतीय केमिस्ट की ईमानदारी देख खुश हुई पोलैंड की महिला, भूली हुई दवा 4 दिन बाद मिली वापस

डोमिनिका ने वीडियो में बताया कि करीब चार दिन पहले वह एक केमिस्ट की दुकान पर दवाइयां लेने गई थीं. दवा लेने के बाद वह जल्दबाजी में उसे अपने बैग में रखना भूल गईं और थैली दुकान पर ही छूट गई. उन्होंने बताया कि उस समय वह दिल्ली से बाहर थीं, इसलिए तुरंत जाकर दवा लेना संभव नहीं था. चार दिन बाद जब वह वापस शहर आईं, तो उनके मन में थोड़ा संदेह था कि क्या उनकी दवा अभी भी दुकान पर होगी या नहीं. वीडियो में वह कहती नजर आईं कि दवा भूलना उनकी गलती थी और इसमें दुकानदार की कोई गलती नहीं थी. वह बस यह देखने जा रही थीं कि क्या उनकी दवा अब भी सुरक्षित है.