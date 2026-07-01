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'मुझे भारत से प्यार है'... भारतीय केमिस्ट की ईमानदारी देख खुश हुई पोलैंड की महिला, भूली हुई दवा 4 दिन बाद मिली वापस

पोलैंड की रहने वाली डोमिनिका पाटालस-कलरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर भारतीय दुकानदार की ईमानदारी की तारीफ की है. महिला ने बताया कि वह एक केमिस्ट की दुकान से दवाइयां लेने के बाद थैली वहीं भूल गई थीं. चार दिन बाद जब वह वापस पहुंचीं, तो दुकानदार ने उनकी दवा उसी तरह संभालकर रखी हुई थी. इस छोटी-सी घटना ने उन्हें भारत में इंसानियत और भरोसे की याद दिला दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:11 PM IST
'मुझे भारत से प्यार है'... भारतीय केमिस्ट की ईमानदारी देख खुश हुई पोलैंड की महिला, भूली हुई दवा 4 दिन बाद मिली वापस
Image Credit: Image credit: instagram/@domipatalasSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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