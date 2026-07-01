'मुझे भारत से प्यार है'... भारतीय केमिस्ट की ईमानदारी देख खुश हुई पोलैंड की महिला, भूली हुई दवा 4 दिन बाद मिली वापस

दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले लोगों को जब किसी जगह के लोगों से अच्छा अनुभव मिलता है, तो वह बात हमेशा याद रह जाती है. कुछ ऐसा ही अनुभव पोलैंड की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ, जिसने भारत की ईमानदारी और लोगों की मदद करने वाली आदत की जमकर तारीफ की.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में डोमिनिका पाटालस-कलरा नाम की महिला ने बताया कि कैसे एक भारतीय केमिस्ट ने उनकी भूली हुई दवाइयों को चार दिन तक सुरक्षित रखा और वापस लौटा दिया. डोमिनिका लंबे समय से भारत में रह रही हैं और अक्सर यहां की छोटी-छोटी अच्छी बातों को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
डोमिनिका ने वीडियो में बताया कि करीब चार दिन पहले वह एक केमिस्ट की दुकान पर दवाइयां लेने गई थीं. दवा लेने के बाद वह जल्दबाजी में उसे अपने बैग में रखना भूल गईं और थैली दुकान पर ही छूट गई. उन्होंने बताया कि उस समय वह दिल्ली से बाहर थीं, इसलिए तुरंत जाकर दवा लेना संभव नहीं था. चार दिन बाद जब वह वापस शहर आईं, तो उनके मन में थोड़ा संदेह था कि क्या उनकी दवा अभी भी दुकान पर होगी या नहीं. वीडियो में वह कहती नजर आईं कि दवा भूलना उनकी गलती थी और इसमें दुकानदार की कोई गलती नहीं थी. वह बस यह देखने जा रही थीं कि क्या उनकी दवा अब भी सुरक्षित है.
जब डोमिनिका केमिस्ट की दुकान पर पहुंचीं और उन्होंने अपनी दवा के बारे में पूछा, तो दुकानदार ने तुरंत वह थैली पहचान ली. उन्होंने बिना किसी सवाल के दवा उन्हें वापस दे दी. यह देखकर डोमिनिका काफी हैरान रह गईं. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े शहर और इतने लोगों की भीड़ के बीच उनकी छोटी-सी थैली चार दिन बाद भी सुरक्षित मिल जाएगी. दवा मिलने के बाद उन्होंने दुकानदार को धन्यवाद दिया और कहा कि वह भारत की इस बात से बहुत प्रभावित हैं.
डोमिनिका ने वीडियो में कहा कि उन्हें भारत की ऐसी छोटी-छोटी बातें बहुत पसंद हैं. उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में भी लोगों के अंदर ईमानदारी और भरोसा देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि केमिस्ट उनकी दवाइयों को एक तरफ रखकर उनका इंतजार कर रहा था. यह उनके लिए काफी खास अनुभव था. डोमिनिका ने कहा कि वह भारत से इस वजह से प्यार करती हैं क्योंकि यहां आज भी लोग दूसरों की चीजों की कद्र करते हैं और बिना किसी लालच के मदद करते हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने कमेंट करके अपने अनुभव भी बताए. कई यूजर्स ने कहा कि भारत में ऐसी ईमानदारी की घटनाएं आज भी आम हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है. वहीं दूसरे यूजर ने डोमिनिका की तारीफ करते हुए कहा कि वह भारत की अच्छी कहानियां दुनिया तक पहुंचा रही हैं.
एक अन्य व्यक्ति ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि एक बार उसे जरूरी दवा चाहिए थी, लेकिन वह दुकान पर उपलब्ध नहीं थी. केमिस्ट ने उसका नंबर और पता लिया और शाम तक दवा उसके घर पहुंचा दी. वहीं एक और यूजर ने बताया कि वह अपना मोबाइल एक फार्मेसी पर भूल गया था. बाद में जब उसने फोन किया, तो दुकानदार ने बताया कि किसी दूसरे ग्राहक ने मोबाइल देखकर उसे दे दिया था और वह सुरक्षित रखा हुआ था.
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