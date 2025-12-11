Advertisement
दिमाग में छेद है क्या... भक्त ने ऐसा क्या पूछ लिया जिसे सुनकर ऐसा बोल पड़े 'पूकी बाबा' अनिरुद्धाचार्य?

Aniruddhacharya Maharaj Funny Answer: सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का वीडियो वायरल है, जिसमें एक भक्त के टेंशन वाले सवाल पर गुरुजी ने हंसी में कहा, "दिमाग में छेद है क्या?" बातचीत में आगे उन्होंने ऐसा मजाक किया कि लोग 43 सेकेंड तक हंसते रह गए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:57 AM IST
Aniruddhacharya Maharaj Viral Video: एक वायरल वीडियो में एक भक्त अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने अपनी परेशानी रखते हुए कहता है कि उसका पूरा परिवार हमेशा टेंशन में जीता है. गुरुजी तुरंत पूछते हैं, “काहे की टेंशन है?” यहीं से शुरू होता है वह मजेदार संवाद जिसने वीडियो को इंटरनेट पर आग की तरह फैला दिया. भक्त अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि लोग कुछ भी कह दें, तो बात सीधा दिमाग में घुस जाती है. परिवार वाले भी इसी से परेशान रहते हैं. यह सुनते ही गुरुजी मुस्कुराते हैं और चुटकी लेते हुए पूछते हैं, “कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में कैसे घुस जाता है? दिमाग में छेद है क्या?”

क्यों आया गुरुजी के मुंह से यह मजेदार तंज?

गुरुजी की यह बात पूरी सभा को हंसने पर मजबूर कर देती है. उनका अंदाज हल्का-फुल्का था, लेकिन उसमें संदेश भी छिपा था. भक्त खुद भी हंसते हुए बताता है कि उसकी पत्नी हर बात को दिमाग पर ले लेती है और कुछ का कुछ समझ लेती है. गुरुजी तुरंत कहते हैं, “अच्छा, टेंशन आ जाती है. हमें लगा छेद है तो सब इसमें कचरा घुस जाता है.”

 

भ्रम और भावनाओं पर गुरुजी ने क्या सलाह दी?

भक्त आगे बताता है कि कभी-कभी कुछ बातें मन में भ्रम पैदा कर देती हैं. इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “तो आप एक काम करो कि दिमाग में टेप चिपका दो.” इस तंज पर पूरा माहौल ठहाकों से भर जाता है और गुरुजी की हाजिरजवाबी का हर कोई कायल हो जाता है. वीडियो के सिर्फ शुरुआती 43 सेकेंड ही इतने मजेदार हैं कि देखने वाला हंसते-हंसते लोटपोट हो जाता है. गुरुजी की चुटीली बातें, भक्त का सरल जवाब और पूरी सभा की हंसी. ये सब मिलकर इस क्लिप को सोशल मीडिया का हॉट ट्रेंड बना चुके हैं.

हंसी-ठट्ठा करने के बावजूद गुरुजी एक गहरा संदेश देते हैं कि दूसरों की हर बात को दिल या दिमाग में जगह देना तनाव की असली वजह है. स्वस्थ मन वह है जो बेकार बातों को एंट्री ही नहीं देता. यही कारण है कि उनका यह मज़ाक लोगों को हंसाते हुए सोचने पर भी मजबूर कर देता है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

