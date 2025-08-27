Pookie Dulha: शादी के मंडप पर पंडित जी सुना रहे थे 7 वचन, एक सुनते ही दूल्हे ने बोली ऐसी बात; हंसते-हंसते हो लोटपोट जाएंगे आप

Pookie Dulha Video Viral: शादी के दौरान दूल्हे और दुल्हन को 7 वचन सुनाए जाते हैं और एक दूसरे का हर कदम पर साथ निभाएंगे ऐसा वादा किया जाता है. सिंदूर, मंगलसूत्र, फेरों के साथ-साथ वचनों का भी खास महत्व होता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस वजह शख्स का वीडियो पोकी दूल्हे के नाम से वायरल हो रहा है. 7 वचन को सुनते समय अचानक दूल्हा कुछ ऐसा बोल पड़ता है कि हर कोई उसकी तुलना पोकी कहकर कर रहे हैं.

क्या होता है पोकी?

दरअसल, पूकी या पोकी एक प्यार का ही उपनाम है जैसे- एक दूसरे को प्यार करने वाले जानू, सोना, हनी, डार्लिंग या स्वीटहार्ट बोलते हैं ठीक वैसे ही पोकी भी है. अपने पार्टनर को लेकर हद से ज्यादा पजेसिव या केयर करने वाले को पोकी भी कहा जाता है. इंटरनेट पर पोकी इन दिनों गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की बीच ज्यादा लोकप्रिय है. इन दिनों पोकी दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है.

वीडियो में क्या दिखाया गया?

इंस्टाग्राम पर @gyanclasss नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में पंडित जी दूल्हे को शादी के मंडप पर वचन सुना रहे होते हैं और कहते हैं कि पत्नी अपनी पति से ये वचन ले रही है कि जब उसका पति घर पर न हो और किसी वजह से अपने मायके जाना पड़े तो पति पूरा हक देता है कि वो उसके बिना माइक जा सकती है और रह सकती है. ऐसा सुनते ही दूल्हा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो कितना भी जरूरी काम क्यों न कर रहा हो, उस काम में आग लगा देगा लेकिन जाएगा अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएगा. इस लाइन को बोलने के कारण इंटरनेट पर दूल्हे को पोकी बताया जा रहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि शादी के मंडप पर पंडित जी के वचन सुनाने वाला वीडियो अक्सर वायरल होता रहता है. कभी गाना गाते वचनों को सुनाना तो कभी वचन सुनकर दूल्हे या दुल्हन का रिएक्शन वायरल हो जाता है. ये वीडियो पहले भी वायरल हुआ था लेकिन अब फिर पोकी दूल्हे के साथ वायरल हो रहा है.

